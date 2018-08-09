Какие документы планируют подписать на Каспийском саммите

В преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.

На Каспийском саммите в Актау планируется подписание ряда документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Отмечается, что согласованная пятью сторонами повестка дня Пятого Каспийского саммита содержит три основных вопроса:

1. Правовой статус Каспийского моря.

2. Вопросы сотрудничества на Каспии:

- экономика и транспорт;

- экология и защита биоресурсов;

- безопасность.

3. Региональная и глобальная международные тематики.

По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

В ходе саммита между правительствами прикаспийских государств также планируется подписать ряд международных документов, таких как три соглашения о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств. По завершении встречи планируется распространить Коммюнике Пятого Каспийского саммита.

Кроме того, в преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.

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