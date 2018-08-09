Какие документы планируют подписать на Каспийском саммите
В преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.
На Каспийском саммите в Актау планируется подписание ряда документов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Отмечается, что согласованная пятью сторонами повестка дня Пятого Каспийского саммита содержит три основных вопроса:
1. Правовой статус Каспийского моря.
2. Вопросы сотрудничества на Каспии:
- экономика и транспорт;
- экология и защита биоресурсов;
- безопасность.
3. Региональная и глобальная международные тематики.
По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Читайте также: Стороны готовы договариваться и выстраивать отношения - эксперт о пятом Прикаспийском саммите
По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
В ходе саммита между правительствами прикаспийских государств также планируется подписать ряд международных документов, таких как три соглашения о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств. По завершении встречи планируется распространить Коммюнике Пятого Каспийского саммита.
Кроме того, в преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!