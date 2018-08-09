В Акмолинской области обнаружили плантацию конопли

Было изъято в одном из районов области более 234 кг наркосодержащего растения.

Сотрудниками полиции была выявлена плантация дикорастущей конопли, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

В ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий «Кокнар-2018» сотрудниками УБН ДВД Акмолинской области было изъято в одном из районов области более 234 кг наркосодержащего растения.

После чего, сотрудниками полиции несколько растений были отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что данный вид является растением семейства каннабис, весом 234 кг 695 гр.

Информация о месте произрастания дикорастущей конопли была получена оперативниками в ходе проводимых мероприятий.

Также, с начала года за непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли привлечено к административной ответственности трое граждан.

«На территории области работа по выявлению и уничтожению произрастания дикорастущей конопли продолжается», — отметил начальник отдела УБН ДВД Акмолинской области подполковник полиции Мейрам Жапбасов.

Кроме того, он обратил внимание граждан области на то, что, если у них имеется информация о фактах и местах произрастания, либо выращивания конопли, незамедлительно обращаться в территориальные органы внутренних дел.

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