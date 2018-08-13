Кастрировать уникального кота заставил суд в Актобе

Айстигр - единственный белый британец во всем Казахстане.

Суд в Актобе заставил кастрировать уникального кота. Покупатели животного обманули бывшего владельца и пытались сделать бизнес, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".

Гульзайра Ерекенова - профессиональный заводчик, член питомника «Best Style», а также инструктор-фелинолог. Девушка разводит и содержит котов породы «Британская короткошерстная». Так уж получилось, что из-за отъезда за границу Гульзайре пришлось продать котёнка за смешную цену -14 тысяч тенге. При этом был составлен договор, согласно которому котёнка следует кастрировать, когда ему исполнится 7 месяцев. А также Гульзайра поставила запрет на передачу животного третьим лицам.

Договор был нарушен, и девушке пришлось подать в суд.

Нашла котенка в газете

- Котёнка я продала в июне прошлого года, - вспоминает Гульзайра Ерекенова. - Он породистый, есть все документы. И вот, когда ему исполнилось семь месяцев, покупатели отказались выполнять договор и кастрировать его. Они придумывали разные причины: то в больнице, то куда-то уехали, то ещё что-то. В апреле мы всё же договорились пойти на кастрацию. Я сама договорилась с клиникой, все подготовила, но они не пришли. По SMS спрашиваю: «Что такое?». Но ответа нет. Потом мужчина, который купил у меня котёнка, признался, что кот живёт у другой женщины. То есть фактически он покупал его не для себя.

Вскоре это всё подтвердилась. Оказалось, что женщина, купившая кота, сама разводит животных на продажу. Правда, в основном собак, а её свекровь - знаменитый в городе эксперт-кинолог.

- Нашего котёнка видели в газете, - продолжила Гульзайра. - Они давали объявления на вязку, именно поэтому категорически отказывались кастрировать котенка. В итоге мне ничего не оставалось делать, как подать на них в суд.

В суде ответчик иск не признал. Пояснив, что при заключении договора устно сообщил, что приобретает котёнка для своей девушки, а на условия договора не обратил внимания. Кроме того, ответчики оправдывались, что котёнок не был вовремя стерилизован ввиду нахождения девушки в больнице.

- Мы два месяца разбирались, я, честно, не совсем уверена была в результате, но суд мы выиграли. Иск удовлетворили частично. Я требовала кастрировать котенка, выплатили компенсацию за передачу животного третьему лицу в размере 400 тысяч тенге и ещё 500 тысяч за то, что они отказывались своевременно провести стерилизацию. Факт того, что они разводили животных, я не доказала, - подвела итоги судебного разбирательства любительница кошек.

«Драный кот нам не нужен»

Отметим, что сама процедура кастрации стоит около 5 тысяч тенге.

- Новые владельцы мне даже говорили, что у них нет денег на процедуру. Я предлагала сделать всё за свой счет, забрать животного, отвезти в клинику и привести назад. Они отказывались, видимо, сами решили разводить кошек. Вообще, эти котята стоят от тысячи евро. К примеру, отца котенка я покупала в Германии за 1 800 евро. В этом случае кастрация не требуется. Этого я продала за 14 тысяч тенге. Вынужденная мера, - пояснила Гульзайра.

Со слов девушки, после того, как несчастного котёнка всё же кастрировали, новые владельцы сильно расстроились.

- Я предложила им отдать деньги обратно и забрать животное, - подчеркнула Ерекенова. – Они отказались. Теперь вот переживаю: есть риск, что завтра увидим большого красивого кота на каком-нибудь дереве. Очень обидно.

Знакомьтесь, Айстигр

Гульзайра Ерекенова в редакцию «Актобе Таймс» пришла не одна, а с отцом Малыша, по кличке Айстигр. Белый, пушистый 12-килограммовый медвежонок вертел своими большими глазами по сторонам, разглядывая новое место.

- Нашему принцу семь лет, - улыбается Гульзайра. – Родом из Германии, города Кельн. Куплен у известного во всей Европе эксперта в области кошек. Вот, посмотрите, у него даже документов больше, чем у нас. А сколько наград! Айстигр - кандидат в чемпионы мира. Ему осталось выиграть всего одну выставку. На последней выставке он был лучший среди 80 породистых котов. Он очень ласковый и умный. Любит пободаться, дружелюбно относится к детям. А вот мурчать совсем не умеет, только хрюкает.

По словам Гульзайры, Айстигр - единственный белый британец во всем Казахстане.

- Даже в России подобного животного не было ни у кого, пока я не продала белого котенка в Москву, - утверждает девушка. - Сейчас у меня два кота и одна кошка. Все британцы. Продолжительность жизни животного - до 20 лет. За ним необходим правильный уход. Я заказываю только французские корма, даю животным замороженное мясо. К примеру, баночка мусса стоит 1 200 тенге, её хватает на день. Плюс надо прививаться, платить членские взносы в клуб, участвовать на выставках, потому что мы должны доказать, что наш кот самый лучший. Но многие люди этого не понимают. Думают, так просто ухаживать за животным. После случая, когда меня пытались обмануть, я, наверное, больше не рискну продавать котов, - пообещала Гульзайра Ерекенова.

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