10 семей стали обладателями квартир по программе "7-20-25" в Атырауской области

16 кандидатов имеют положительное решение.

По итогам месяца работы программы "7-20-25" 10 семей получили ипотечные займы и стали обладателями квартир, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В рамках реализации пяти социальных инициатив главы государства был дан старт программе доступного жилья "7-20-25". Работы по реализации программы Национальным банком Казахстана начаты в июле, на сегодняшний день 10 семей в Атырауской области уже получили квартиры, 16 кандидатов имеют положительное решение.

- Я получил трехкомнатную квартиру в мкр. Нурсая благодаря программе 7-20-25. На пять лет с помощью "Банка ЦентрКредит". Сначала вы выбираете квартиру, затем район, после оформляете предварительный договор с застройщиком. Потом договор относите в банк, там документы будут рассматриваться в течение четырех дней. После одобрения, идете к нотариусу. Вообще вся работа с документами отнимает у вас всего четыре-пять дня,- рассказал обладатель квартиры по государственной программе "7-20-25" Ербол Есенгарин.

По словам исполняющего обязанности директора Атырауского филиала Национального Банка Серика Омарова, по данной программе будут работать 7 банков второго уровня. На сегодняшний день АО "Банк ЦентрКредит" уже начал работы по выдаче ипотечных займов, "Евразийский банк", "АТФ", "Жилстройсбербанк", "Народный банк", " Банк РБК" и "Цеснабанк" начнут выдавать займы в конце августа.

Существует несколько основных критериев для получения займа по программе "7-20-25":

- наличие гражданства Республики Казахстан;

- наличие постоянного дохода от трудовой иили предпринимательской деятельности;

- наличие суммы первоначального взноса;

- отсутствие непогашенных ипотечных займов;

- отсутствие жилья на территории республики Казахстан(за исключением аварийного жилья, и комнат в общежитии менее 15 кв м на члена семьи);

Следует отметить, что при отсутствии уровня соответствующего дохода у заемщика, есть возможность прилечь созаёмщика(супруг/супруга, родители, друг), требования выше на них не распространяются, так же банки второго уровня в праве запрашивать иные документы для подтверждения дохода заемщика/созаемщика.

Напомним. в 2018 году в регионе было начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные - в районах. Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости. По оценкам экспертов подобный бум жилищного строительства положительно скажется на снижение цен на рынке недвижимости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!