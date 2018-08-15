Муки рабства в Алматы: рассказ 16-летнего парня оказался сказкой

Будет начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили, что информация о рабстве 16-летнего юноши - вымысел, передает Zakon.kz.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города Алматы по публикации, описывающей факт нахождения в рабстве 16-летнего жителя города Павлодар, была проведена проверка.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 126 УК РК. На основании уголовного дела сотрудниками УБОП ДВД Алматы выслано отдельное поручение павлодарским коллегам о проведении необходимых следственных действий, в ходе которых был допрошен сам юноша.

"По словам молодого человека, из дома он в очередной раз сбежал намеренно, чтобы приехать в Алматы на заработки: на протяжении полутора месяцев он работал на частной стройке разнорабочим, занятость его составляла 3-4 часа в день. Юноша уточнил, что все это время он проживал в съемном доме гостиничного типа. В ходе допроса молодой человек сообщил, что никто его насильно нигде не удерживал, физическому и моральному давлению он не подвергался", - сообщили в полиции.

Таким образом, сведения о рабстве не соответствуют действительности.

"В виду того, что сведения о вышеуказанном преступлении оказались ложными, расследование по факту незаконного лишения свободы человека будет прекращено. Однако будет начато досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации, что регламентируется ст. 274 ч.2 УК РК. Каждый человек должен нести персональную ответственность за сказанные слова и озвученные доводы, тем более, если они не имеют под собой никакой основы и являются вымышленными. За данный вид преступления законодатель предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок", - уточнили в Департаменте внутренних дел Алматы.

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