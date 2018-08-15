Омбудсмен попросил пересмотреть вопрос выдачи квартир многодетным матерям

По мнению уполномоченного по правам человека матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" или получивших звание "Мать-героиня", следует вновь поставить на получение квартир в первоочередном порядке.

Уполномоченный по правам человека направил в адрес премьер-министра обращение по выдаче квартир в первоочередном порядке матерям, награжденными подвеской "Алтын алқа" или получившими звание "Мать-героиня", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"О реализации многодетными матерями, награжденными подвеской "Алтын алқа" или получившими ранее звание "Мать-героиня", права на получение жилья из государственного жилищного фонда в первоочередном порядке. Действующим законодательством для вышеупомянутой категории матерей предусмотрены конкретные социальные гарантии. В частности, в соответствии со ст. 36 Закона РК от 12.12.1995 "О государственных наградах" данные лица обеспечиваются жилой площадью по установленным нормам в первоочередном порядке. Вместе с тем, Законом РК от 16.04.1997 "О жилищных отношениях" упомянутые матери переведены в категорию "многодетные семьи", в связи с чем подавшие из них заявление о постановке на учет нуждающихся в жилье после указанной даты, лишены права на его получение в первоочередном порядке", - говорится в сообщении.

В представленном ранее правительством ответе отсутствует обоснованная позиция по решению вышеупомянутого вопроса, вокруг которого создалась правовая коллизия, наличие которой по соответствующему запросу учреждения Омбудсмена подтвердила прокуратура Астаны. Жалобы многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", имеют прецеденты положительных судебных решений в их пользу. Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам суда Астаны и поддержано аналогичной инстанцией в Верховном Суде.

В обращении Омбудсмена выражена обеспокоенность тем, что вышеупомянутые многодетные матери, награжденные подвеской "Алтын алқа", не найдя решения вопроса в уполномоченном государственном органе, вынуждены обращаться в суд за защитой своего законодательно закрепленного жилищного права. Это идет в прямое противоречие с поручениями Главы государства о повышении качества оказания государственных услуг населению и снижении нагрузки на судебные органы.

В контексте изложенного, национальным правозащитным учреждением предложено на законодательном уровне выработать единообразный подход при предоставлении социально уязвимым группам населения жилья из госжилфонда в первоочередном порядке.

О постановке на учет граждан, жилище которых не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!