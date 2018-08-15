Право на самозащиту: теория и печальная практика

Почему защищая себя, человек рискует оказаться в тюрьме.

Несмотря на то, что право человека на необходимую оборону закреплено в Конституции и поддерживается целым комплексом отдельных законов, зачастую на практике получается, что оборонявшийся сам оказывается на скамье подсудимых. Причем, как правило, речь идет даже не о превышении пределов необходимой обороны, а об убийстве или нанесении тяжких телесных повреждений. Почему так происходит, и как следует действовать, чтобы не превратиться из потерпевшего в подозреваемого, попытался разобраться сегодня журналист Zakon.kz.

Победителей судят

Теоретически, каждый имеет право защищать себя, своих родных и близких, а также собственное имущество всеми не противоречащими закону способами и средствами. Только вот провести четкую грань между законными и незаконными методами самозащиты не так-то просто, и зачастую даже опытные следователи и судьи, разбирая дела связанные с превышением необходимой обороны, не могут сойтись во мнениях.

Как отметил адвокат Жангельды Сулейманов, в законе не даром отражено именно такое понятие, как «необходимая оборона». И ключевое слово здесь «необходимая». То есть то, без чего нельзя обойтись. И именно здесь остро встает вопрос о субъективной оценке.

«Например, в законе четко прописано, что необходимая оборона должна рассчитываться по принципу соразмерности действий оборонявшегося против нападавшего. Но этот принцип соразмерности легко определять в зале суда или во время следствия, когда нет непосредственной угрозы, но очень сложно во время самой ситуации. Ведь человек в этот момент защищает свою жизнь, имущество, свою честь либо другого человека. И он явно занят не тем, чтобы оценивать пределы необходимой обороны. Его в этот момент захлестывают эмоции, и он думает, прежде всего, о том, чтобы живым остаться. Кроме того, как нам известно из школьного курса физики, сила действия равна силе противодействия, но при этом силы уравниваются. То есть, для того чтобы остановить нападавшего, необходимо приложить больше сил – ударить сильнее, быстрее, больнее. В общем, главное победить. Но в отличие от древних римлян, считавших, что победителей не судят, у нас их наоборот судят и выносят суровые приговоры», – говорит Ж. Сулейманов.

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Сложный выбор

Действительно за время работы в журналистике мне не раз приходилось общаться с заключенными тюрем отбывающих срок именно за то, что пытаясь защититься, они покалечили или убили потенциального убийцу или насильника. Однако, по мнению судей, рассматривавших их дела, раз эти люди неправильно оценили степень опасности при нападении, и обороняясь превысили условия необходимой обороны, то и ответственность должны нести по всей строгости закона. Мол иначе, любой преступник может сказать, что оборонялся и уйти от заслуженного наказания. Видимо по этой причине, несмотря на требования закона освобождать от ответственности человека находившегося в состоянии необходимой обороны, оправдательных приговоров по подобным делам в судебной практике единицы.

«Действительно эта практика очень сложная и при рассмотрении таких дел в основном выносятся обвинительные приговоры. Например, я помню случай, когда женщина нанесла множество ударов пьяному мужу, который систематически ее избивал. А у нас ведь бытовое насилие – это самый латентный вид преступления и жертвы молчат до последнего, снося побои и издевательства. Но тут женщина видимо уже не могла больше терпеть, и нанесла супругу несколько ударов. Суд квалифицировал ее действия, как убийство, потому, что там якобы было достаточно одного удара, чтобы остановить агрессора. Но, на мой взгляд, здесь, наверное, нужно учитывать еще и предысторию этого преступления, состояние аффекта. Для этого следовало назначить судебно-психиатрическую экспертизу, которая бы смогла определить, в каком состоянии был человек на момент обороны. Кроме того, во время рассмотрения таких дел возникает другая проблема. Если суд признает гибель человека не убийством, а необходимой обороной, то со стороны родственников потерпевшего это будет расценено, как не правильный и не справедливый приговор. И их адвокат всеми силами будет отстаивать эту точку зрения, обращаться в вышестоящие инстанции. То есть, эти противоречия всегда ставят перед судьями очень тяжелый выбор», – продолжает Ж. Сулейманов.

Самозащита по закону

Действительно выбор у судьи не из легких. Особенно если учесть, что закон трактует понятие необходимой обороны так, что этим правом довольно сложно воспользоваться на практике, а доказать еще труднее.

Чтобы в обороне возникла необходимость, нападение (или говоря юридическим языком, посягательство) должно обладать тремя основными качествами. Причем все они должны присутствовать одновременно.

Прежде всего, оно должно быть общественно опасным, реально угрожать жизни и здоровью человека, его собственности. Например, человек может всеми доступными (но опять же законными) способами защищаться от преступника, который облил бензином и пытается поджечь его дом. Но если этот же человек просто принес канистру, угрожает устроить пожар, но конкретных действий еще не предпринял, применять против него силу или оружие, нельзя. Может, он просто решил пошутить, а в емкость залита обычная вода.

Второе непременное (и пожалуй самое сложное) условие – нападение должно быть наличным, то есть уже начавшимся, но еще не прекратившимся. Например, двое мужчин повздорили, и один из них достал нож, а второй схватил охотничье ружье. Видя преимущество противника, первый отказался от нападения и бросил нож на землю, но второй все же выстрелил в него и нанес увечья. Несмотря на то, что нож – штука опасная, стрелявшему придется отвечать по всей строгости закона, так как посягательство было предотвращено и необходимость в защите отпала.

Рассмотрим другую ситуацию, точнее продолжим моделирование предыдущей. После того, как первый мужчина бросил нож, а второй не стал стрелять, товарищ нападавшего подкрался к владельцу ружья сзади, оглушил ударом камня, и вместе с товарищем покинул место происшествия. Придя в сознание, оглушенный мужчина выстрелил вслед беглецам и ранил одного из них. И снова он окажется на скамье подсудимых, так как нападение уже закончилось, жизни стрелявшего ничто не угрожало, и он действовал из соображений мести.

Третьим необходимым условием является то, что нападение должно быть действительным (то есть существовать реально, а не в воображении человека который защищается). Например, идет человек по темной улице, к нему подходят двое подвыпивших парней и развязно просят закурить. Не дожидаясь нападения, которое, по его мнению, должно обязательно последовать, прохожий бьет одного из них в лицо, тот падает и ударяется головой об асфальт. С точки зрения оборонявшегося он действовал на опережение, не дожидаясь развития ситуации, которая могла закончиться для него плачевно. Однако согласно букве закона, раз на него никто не напал, то и реального посягательства не было. Поэтому, скорее всего его действия будут расцениваться, как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Как карта ляжет

В общем, получается, что пока преступник реально не нападет, защищаться не следует. А когда нападет и, например, ударит ножом, обороняться уже вряд ли получиться. А если, вы все же каким-то чудом выйдите победителем, то еще неизвестно, как суд квалифицирует это дело.

Так несколько лет назад был случай, когда мужчина пришедший в гости к семейной паре, спровоцировал драку и схватив со стола кухонный нож, вонзил его в плечо хозяина дома. Защищаясь, пострадавший вынул лезвие из раны и нанес им два удара в грудь противника, от чего тот скончался на месте. Казалось бы, более показательного примера необходимой обороны не найти. Однако, судью озаботило то обстоятельство, что смертельный удар был нанесен, когда гость-дебошир закончил нападение, а значит необходимость в самозащите уже отпала. В итоге суд все же решил, что у обвиняемого в той ситуации не было уверенности, что нападение прекращено, и он напротив был убежден, что в живых останется тот, кто первым овладеет ножом. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд вынес оправдательный приговор. Однако пока длилось следствие, этому человеку все же пришлось провести несколько месяцев в следственном изоляторе…

«В общем, подход к необходимой обороне у нас находится за пределами реальной ситуации и на практике все это невозможно реализовать. Конечно, самое лучшее не попадать в такие ситуации, а если столкнулись с чем-то подобным, то следует сохранять разум и спокойствие, всячески избегать негативного развития событий и не допускать разрастания конфликта. Но это советы скорее философские и выполнить их не реально. Поэтому, лучшее, что можно сделать – если есть возможность сбежать, то воспользуйтесь ею. А если такой возможности нет, защищайтесь, но помните, что ваши действия с большой вероятностью могут быть квалифицированы, как превышение необходимой обороны или более тяжкое преступление, со всеми вытекающими последствиями», – говорит Ж. Сулейманов.

Менять нужно не законы, а подход

По мнению юриста, дело здесь не в законе, который, в общем-то, трактует все правильно, а в подходе к этому судей. Человек всегда будет обороняться, и стараться ударить сильнее, чем его бьют. А вот будет за это наказание или нет – зависит от воли судьи, который должен тщательно разобраться была это необходимая оборона или ее превышение.

«По моему мнению, это все-таки больше проблема правосудия. Поэтому нужно менять не столько закон, а толкование судейское. Нужно, чтобы Верховный Суд поменял подходы к таким делам. Например, у нас есть такое понятие в УК РК, как покушение на взятку. То есть, хотя самого действия еще не было, никто ничего не получил, но человека привлекают к ответственности. Почему бы и здесь этот принцип не применить. Как можно заранее, находясь в стрессовой ситуации определить, была ли реальная угроза жизни? Ведь часто вообще неожиданно, с ходу бьют и убивают. Как человек должен заранее расценить наличие нападения? Сначала удар получить, а уж потом начать оборонятся? К тому же в Праве есть такое негласное правило, что любые льготы, так сказать «хорошие лазейки» в законе – они всегда ущербны и не работают. То есть, в законе прописано, что напавшему на вас человеку можно якобы причинить вред здоровью и даже лишить его жизни при необходимой обороне. Но на практике это положение не работает. И у нас почти все такие льготы не работают, потому, что они все спорные, так как считается, что этими льготами можно злоупотреблять. Например, подвести реальное убийство под необходимую оборону. Поэтому я считаю, что каждый подобный случай должен рассматриваться отдельно и не привязывался к тем «трем китам», что прописаны в законодательстве. Иногда ведь может быть так, что еще человека не били, но ему нельзя было не защищаться, потому что в ином случае на него могли напасть и причинить серьезный вред. И пока суд не будет толковать все эти положения шире, а не действовать по шаблонам, эта проблема останется», – подытожил Ж. Сулейманов.

Владимир Демидов

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