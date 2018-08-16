Пенсионер из Уральска разыскивает сына, которого не видел 57 лет
89-летний Александр Максимович - ветеран труда.
Фото : mgorod.kz16 августа 2018, 01:21
По словам Александра Максимовича, его сын сейчас проживает в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".
Александр Максимович Дзюбан рассказал, что разыскивает своего сына Евгения Александровича Дзюбан.
89-летний Александр Максимович - ветеран труда. Он рассказал, что в 1956 году на Южном Сахалине в г. Чехов у них с женой родился сын. Но так получилось, что жена с сыном уехали жить в Усть-Каменогорск, а он попал в Уральск. Сейчас мужчина живет в дачном обществе Малиновый сад с сыном от другого брака, но он очень хочет найти сына Евгения.
- Недавно он выходил на связь, но мы не смогли поговорить, что-то оборвалось и все. Я бы очень хотел найти своего сына. Я прошу его, или тех, кто его знает, чтобы они связались со мной по телефону 87771497512, - говорит Александр Максимович.
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