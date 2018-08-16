Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

Власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, будет освобожден.

Вице-президент США Майк Пенс в условиях резко ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Анкарой заявил, что Турции "следовало бы не испытывать терпение" президента Дональда Трампа

Как передает РБК со ссылкой на Reuters, власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, находящийся под стражей в Турции с 2016 года, будет освобожден, сообщили в Белом доме.

Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган «отнеслись к Брансону крайне несправедливо», заявили в администрации США. Освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме. Турция подозревает Брансона в том, что он является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего Анкара считает организатором неудавшейся попытки государственного переворота в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние действия Вашингтона против Анкары заставляют Турцию искать новых друзей и союзников. По словам Эрдогана, Турция и США были стратегическими партнерами в течение шести десятилетий, однако Вашингтон "неоднократно и последовательно" не уважал интересы турецкого народа.

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