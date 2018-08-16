Как в Алматы отметят День спорта

Для жителей и гостей мегаполиса в парке будут представлены различные концертные шоу-программы, а также среди всех желающих пройдут конкурсы с ценными призами, среди которых и велосипед.

Ежегодно в Казахстане каждое третье воскресенье августа отмечается День спорта. В этот раз он будет проходить 19 августа, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Праздник учрежден согласно указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Он посвящен развитию спорта и чествованию спортивных достижений отечественных спортсменов.

В это воскресенье, в честь праздника Управление физической культуры и спорта Алматы по традиции будет поздравлять ветеранов спорта, а также для горожан в центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького организует различные развлекательные мероприятия.

Юные спортсмены из спортивных школ города будут участвовать в интересных играх, как «сбей бутылку», «передай мяч», «мост», «лыжи», «катамаран», «айсберг», «забей мяч», «змейка», «ни звука», «парный бег в мешках», «паровоз» и «твистер дорога», которые будут проходить на территории этого парка. По итогам этих игр все призеры получат медали, грамоты и подарки.

Для жителей и гостей мегаполиса в парке будут представлены различные концертные шоу-программы, а также среди всех желающих пройдут конкурсы с ценными призами, среди которых и велосипед. Начало мероприятия в 10:00.

Кроме того, в рамках программы «Спорттық Алматы» здесь же среди всех желающих пройдут еженедельные тренировки Almaty Street Fitness с участием опытных инструкторов. Начало в 09:00.

Отметим, что праздник спорта отмечается по всему Казахстану со спортивными мероприятиями и праздничными соревнованиями.

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