ПРАВМЕДИА: изменения в законодательстве по праву интеллектуальной собственности
С какой целью приняты и что нового привнесут поправки?
25 августа в 11:00 часов по времени Астаны приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА на тему: "Обзор важных изменений в законодательство Казахстана в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году".
Как вы помните, в июне 2018 года были внесены изменения в целый ряд кодексов и законов по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
С какой целью приняты и что нового привнесут данные поправки, будем выяснять вместе с ведущими вебинара Мухаммадали Махмудовым, управляющим партнером Legalmax Law Firm, адвокатом, патентным поверенным и Жанной Абылхановой, директором ТОО "Legalmax Central Asia", старшим юристом, патентным поверенным РК.
Вы узнаете, какие изменения коснулись регулирования товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и объектов авторских прав. А также, наиболее характерные вопросы, которые возникают на практике после вступления в силу изменений.
Вебинар организован ИС "Параграф" совместно с Legalmax Law Firm.
Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.
Также вы можете задать ведущим свои вопросы по теме.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!