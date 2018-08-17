ПРАВМЕДИА: изменения в законодательстве по праву интеллектуальной собственности

С какой целью приняты и что нового привнесут поправки?

25 августа в 11:00 часов по времени Астаны приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА на тему: "Обзор важных изменений в законодательство Казахстана в сфере интеллектуальной собственности в 2018 году".

Как вы помните, в июне 2018 года были внесены изменения в целый ряд кодексов и законов по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

С какой целью приняты и что нового привнесут данные поправки, будем выяснять вместе с ведущими вебинара Мухаммадали Махмудовым, управляющим партнером Legalmax Law Firm, адвокатом, патентным поверенным и Жанной Абылхановой, директором ТОО "Legalmax Central Asia", старшим юристом, патентным поверенным РК.

Вы узнаете, какие изменения коснулись регулирования товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и объектов авторских прав. А также, наиболее характерные вопросы, которые возникают на практике после вступления в силу изменений.

Вебинар организован ИС "Параграф" совместно с Legalmax Law Firm.

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.

Также вы можете задать ведущим свои вопросы по теме.

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