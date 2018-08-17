По $10 000 получат чемпионы Азиады - Министерство культуры и спорта РК

18 августа, в Индонезии стартуют летние Азиатские игры.

Казахстан делегировал на главные континентальные соревнования 440 спортсменов в 37 дисциплинах.

Какие результаты ожидают от атлетов в спортивном ведомстве и сколько им заплатят за медали, корреспонденту СИА «SPORTINFORM» рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев.

- Основная задача Азиады - это подготовка к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Спортсмены просмотрят свои возможности, резервы. Поэтому мы максимально подготовились. Казахстанская делегация - 631 человек, 440 из них - спортсмены. Наша задача - завоевать медали и выступить не хуже, чем на прошлых Играх, которые были в Инчхоне. А это значит, что нам нужно войти в четверку лучших в общем медальном зачете.

- Планов подняться выше нет?

- Мы уже давно для себя определили, что в тройку сильнейших войти достаточно тяжело. Почему? Потому что на континенте есть три страны, которые сильны в разных видах спорта - это Япония, Китай и Республика Корея. И быть после них четвертыми - это достаточно серьезная такая задача. Был один раз момент, когда нас на пятое место подвинул Иран, который сейчас достаточно серьезно продвигается в спортивном плане. Поэтому стать по итогам Игр четвертыми - это хорошая и амбициозная задача.

- С традиционными для нас видами спорта все понятно. Но на Азиатских играх будут представлены и новые виды. Как считаете, какие шансы?

- Новые виды спорта на то и новые, чтобы сейчас их опробовать, посмотреть, для себя понять, какое место мы представляем на Азиатском континенте. Что касается волейбола 3х3, который именуется стритбол, то, в принципе, в нем у нас достаточно хорошее развитие. Мы участвовали уже и в чемпионатах мира, и в чемпионатах Азии. В Астане проводили чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Поэтому, я думаю, шансы есть. Хотя, начали с поражения. Но ничего страшного, впереди еще много дней, чтобы проявить себя. В других новых видах спорта, думаю тоже, покажут себя на хорошем уровне. Например, киберспорт будет представлен как показательный вид. От нас поехала хорошая делегация. Тоже посмотрим, будем ждать результат. Участвуя в новых видах спорта, которые представлены на Азиатских играх, мы делаем некий задел и на Олимпийские. Это хорошая площадка, чтобы увидеть себя на международной спортивной арене, увидеть соперников.

- Лично Вы от кого ожидаете золотые медали?

- В первую очередь, от пловцов потому что там наш Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. Большие надежды возлагаю на боксеров. Традиционно жду результата от борцов. Сейчас идет хорошее развитие гребли на байдарках и каноэ. Очень хорошая команда легкоатлетов. Перед отправкой делегации на Игры, мы, естественно, проводили совещание со всеми главными тренерами и взяли с них обязательства.

- Какие призовые получат казахстанские победители и призеры летних Азиатских игр - 2018?

- Чемпионы получат по 10 тысяч долларов. Серебряные призеры по пять и три, соответственно. Такое же вознаграждение ждет тренеров. Также, как и по итогам Олимпиады, сумму разделят между личным, главным тренером сборной и первым наставником спортсмена. В процентном соотношении - 80-10-10. Думаю, для спортсменов это очень хороший стимул.

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