Реформа образования в Казахстане: что ждет школьников и абитуриентов в 2018 году

Как будут учить наших детей, и какие показатели могут стать решающими в сохранении специальностей?

На школьное образование потратят больше денег. На августовской конференции педагогов главный учитель страны рассказал, как будет работать система подушевого финансирования учеников. Что касается вузов, в два раза увеличено количество грантов, при этом у 17 высших учебных заведений отозваны лицензии, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Меньше чем через две недели уже в 80 школах столицы увеличат размер подушевого финансирования учеников. Такой шаг, уверены в министерстве, позволит решить вопрос с учебными расходами по затратам на интернет, на капитальный ремонт и поборами с родителей.

Бибигуль Асылова, вице-министр образования и науки РК:

- Средний норматив на одного ученика порядка 220 тысяч тенге. Каждый ученик нашей страны должен быть в равных условиях. К сожалению, на сегодняшний день, в разрезе регионов картина совершенно разная. Масштабирование этого проекта на все школы страны начнется с 2020 года.

Кардинальные перемены ждут и систему высшего образования страны. В министерстве решили закрывать вузы, которые выпускают невостребованных специалистов.

Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК:

- Где они могут хорошо преподавать – пусть преподают. Где диплом не дает хорошей востребованности - преподавать смысла нет. 17 лицензий в этом году уже отозвано, работа будет продолжена.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что в ведомстве уже активно ведутся дискуссии и об объединении единого национального и комплексного тестирований.

Асхат Аймагамбетов, вице-министр образования и науки РК:

- На сегодняшний день все предложения наших коллег сводятся к тому, что ЕНТ и КТА надо объединить. Поэтому, скорее всего, такое решение будет принято.

И это далеко не весь перечень планов на новый учебный год. С 1 сентября в практику будут введены и договоры между школами и родителями учеников. По словам чиновников, это позволит защитить права педагогов и четко обозначить обязанности каждой стороны".

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