Головкина обвинили в пиар-раскрутке на рекорде Хопкинса
Это смешно, когда сравнивают Головкина и Хопкинса, - Марк Ортега.
Фото : Prosport.kz; BNews.kz18 августа 2018, 14:31
Журналист USA Today Марк Ортега прокомментировал тот факт, что у Геннадия Головкина такое же количество защит титулов в среднем весе, как и у легендарного Бернарда Хопкинса, сообщает Sports.kz.
«Когда рекорд титульных защит в среднем весе Головкина рекламируют как равный Хопкинсу, это смешно. Он много владел „регулярным“ титулом WBA из тех его ранних защит. Если бы это был другой боец, а не GGG, фанаты бокса опустили бы его за пиар-раскрутку», — написал Ортега в твиттере.
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также до июня ему принадлежал пояс IBF, но Международная боксерская федерация лишила казахстанского боксера его после отказа от обязательной защиты.
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