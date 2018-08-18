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Головкина обвинили в пиар-раскрутке на рекорде Хопкинса

Это смешно, когда сравнивают Головкина и Хопкинса, - Марк Ортега.

Фото : Prosport.kz; BNews.kz18 августа 2018, 14:31

Журналист USA Today Марк Ортега прокомментировал тот факт, что у Геннадия Головкина такое же количество защит титулов в среднем весе, как и у легендарного Бернарда Хопкинса, сообщает Sports.kz.

«Когда рекорд титульных защит в среднем весе Головкина рекламируют как равный Хопкинсу, это смешно. Он много владел „регулярным“ титулом WBA из тех его ранних защит. Если бы это был другой боец, а не GGG, фанаты бокса опустили бы его за пиар-раскрутку», — написал Ортега в твиттере.


Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также до июня ему принадлежал пояс IBF, но Международная боксерская федерация лишила казахстанского боксера его после отказа от обязательной защиты.


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