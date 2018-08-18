У Головкина нашли серьезную проблему в первом бою с Альваресом
Первый бой Головкина и Альвареса завершился спорной ничьей.
Фото : sports.kz18 августа 2018, 22:17
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс оценил действия казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в первом поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«У Головкина в первом бою была плохая точность ударов. Когда боец неточен, здесь могут быть три момента. Первый — он не хочет пробивать определенные удары из-за контрпанчей. Второй — это потому что они сами по себе неточны, хотя это не случай GGG: мы знаем, что он бьет очень точно. Третий — думаю, это случай номер один — из-за контрпанчей „Канело“ и его „скользкого“ движения. После боя с „Канело“ GGG снова бил точно», — пишет автор.
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса завершился спорной ничьей.
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