Доходы Нацфонда РК увеличились вдвое за 5 лет

На конец июля 2018 года средства Нацфонда РК составили 21,6 трлн тг, что на 3,2% больше, чем годом ранее - 21 трлн тг.

Доходы Национального фонда РК выросли вдвое. Рост обеспечили «нефтяные» налоги, в то время как инвестиционные доходы от правления Фондом принесли значительный убыток, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.



Как отмечается, расходы по управлению Нацфондом растут из года в год, и составили за 7 месяцев почти 14 миллиардов тенге, +65% за год. Совокупные расходы Фонда сократились на 40%.

На конец июля 2018 года средства Национального фонда РК составили 21,6 трлн тг, что на 3,2% больше, чем годом ранее - 21 трлн тг.

Среднегодовой прирост средств Фонда составляет 18,9%. За пятилетку (июль 2018 к аналогичному периоду 2013) средства фонда увеличились вдвое, или на 10,3 трлн тг.

За прошедшие 7 месяцев текущего года поступления в Нацфонд увеличились в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 и составили 632,9 млрд тг.

Главный источник доходов Фонда - по-прежнему прямые налоги от предприятий нефтяного сектора: 1,4 трлн тг (годом ранее - 1,1 трлн тг).

За счет поступлении от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, в Фонд поступило 9,4 млрд тг (в 2017 поступлений не было). Возврат целевого трансферта из республиканского бюджета составил 8,4 млрд тг, против 9,1 млрд тг годом ранее.

Единственная статья доходов, по которой в очередной раз фиксируются убытки - инвестиционные доходы от управления Фондом. За январь-июль 2018 года убыток составил 785,4 млрд тг, что немного больше убытка за аналогичный период годом ранее - 784,2 млрд тг.

Наряду с уверенным ростом поступлений в Нацфонд, расходы Фонда сократились на 40,3% - с 3,2 до 1,91 трлн тг. Связано это в первую очередь с отсутствием целевых трансфертов, в отличии от 2017, в котором за аналогичный период они составляли 1,3 трлн тг.

Основными статьями расходов Нацфонда являются гарантированные трансферты, на которые тратятся почти 100% от всех расходов - 1,9 трлн тг. На покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, было использовано 13,6 млрд тг, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее - 5,1 млрд тг.

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