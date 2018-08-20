Строители заблокировали выход из жилого дома в Павлодаре

В отделе ЖКХ сообщили, что строительство дороги плановое, и люди должны радоваться таким переменам, а не драматизировать ситуацию.

Люди заблокированы в собственном доме по вине дорожных строителей. Бригада рабочих уложила бетонные бордюры так, что открыть двери теперь невозможно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В стеснённых условиях теперь вынуждены находиться жильцы дома. Дорожные строители, укладывающие здесь асфальт, оставили семье всего 15 сантиметров для связи с внешним миром. И протиснуться в них под силу далеко не каждому. Подобные препятствия семье Натальи Радионовой приходится преодолевать каждый раз, когда нужно выйти из дома.

«Простым людям некуда деваться. Они нам говорят - поменяйте забор, поменяйте калитку, но у нас сейчас денег нет, например, лишних, чтобы что-то сделать», - рассказывает Наталья Радионова.

До проезжей части от границ дома всего полметра. Это уже к вопросу о безопасности детей, которым, так или иначе, придётся выходить на улицу. Пётр Даньковский живет здесь больше двадцати лет. В прошлом дорожный строитель отмечает, что была нарушена сама технология строительства дороги.

«Должно быть сделано корыто. Корыто, то есть, выемка, где старый грунт должен быть убран, вывезен. После этого только сыпется щебёнка крупной фракции, после этого сыпется щебёнка мелкой фракции, потом гудронно-битумная смесь, она скрепляться должна, чтобы не размыла. А эта дорога размоется через год-два», - уверен Пётр Даньковский.

Дом Лидии Мирошниковой находится в низине, и весной вся вода стекается к ней во двор. Из-за новой дороги, уровень которой стал, по мнению пенсионерки, ещё выше, грядущих паводков ей не избежать.

«Люди мне помогали, вычерпывали воду. Серёжа вызывал машину, она выкачивала всё это. А я два дня сидела на крылечке, даже спуститься не могла. По первую ступеньку была вода», - говорит пенсионерка Лидия Мирошникова.

В отделе ЖКХ сообщили, что строительство дороги плановое, и люди должны радоваться таким переменам, а не драматизировать ситуацию. В случае, если вдруг возникнут проблемы, специалисты займутся их устранением.

«Если будет подтопление домов, подрядчик за счёт собственных средств будет переделывать. Но надо понимать, что ранее эта дорога была грунтовой, уровень проезжей части остался прежним», - объясняет заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Николай Казанин.

Возмущённые жильцы уже написали заявление в прокуратуру, требуя пересмотреть границы построенной дороги. Потому что уже весной самые страшные опасения людей могут подтвердиться.

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