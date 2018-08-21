Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Елбасы пожелал всем счастья, мира и благополучия.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с мусульманским праздником Курбан айт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!
Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам – это религия добра, созидания и гармонии.
Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости.
В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния.
В Казахстане, где проживают представители различных конфессий и этносов, праздник Курбан айт вносит свой значительный вклад в укрепление нашего духовного единства, сплоченности и взаимоуважения людей, независимо от религиозной принадлежности и национальности.
В светлые праздничные дни желаю каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия!
Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом!
С праздником Курбан айт!
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