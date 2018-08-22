До конца августа завершится реконструкция инженерных сетей в Алматы

За последний год в городе построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил темпы модернизации инженерных коммуникаций города, передает zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Как отмечают в пресс-службе, сегодня в мегаполисе завершается ремонт еще 12 км тепловых сетей, расширение существующих газопроводов и прокладка новых сетей водоснабжения для более 120 тысяч жителей.

Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства города Максут Исахов сообщил, что все работы по реконструкции инженерных сетей на проезжей части будет завершены до конца месяца, тем самым будет обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта на всех участках. Вместе с тем будут продолжены работы по благоустройству территории и демонтажу временных схем, которые обеспечивали жителей города бесперебойным горячим водоснабжением на период реконструкции.

В этом году модернизацией инженерных сетей были охвачены улицы Толе би (Варламова - Отеген батыра - Отарская и Розыбакиева - Тлендиева), Богенбай батыра (Муканова - Айтиева), Жамбыла (Пушкина - Назарбаева), Казыбек би (Валиханова - Абдуллиных), Карасай батыра (Наурызбай батыра - Чайковского), Чайковского (Карасай батыра - Толе би) и Шагабутдинова (Курмангазы - Центральный стадион).

В целом за последний год в Алматы построено и реконструировано порядка 800 км инженерных сетей, в том числе 313 км водопровода, 266 км канализации, 150 км сети электроснабжения и 32,3 км сети теплоснабжения. Отремонтированы 524 улицы протяженностью порядка 500 км, обустроено 100 км тротуаров для пешеходов. Из 3787 алматинских дворов модернизацией и благоустройством охватили уже почти 1400 дворов. Завершается капитальный ремонт всех подземных переходов.

Также продолжается реконструкция исторического центра города. Если в прошлом году модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

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