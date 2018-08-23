Объявлены судьи второго боя Головкин – «Канело»

Рефери еще не назначен.

Официально объявлены судьи, которые будут работать на втором поединке Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

За боем будут следить «ветераны» судейского корпуса — Гленн Фельдман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд. О назначении рефери пока не сообщается.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Первый бой прошел 16 сентября там же и завершился скандальной ничьей: по мнению многих экспертов и болельщиков, судьи «украли» у Головкина чистую победу.

В этот раз Геннадий настроен на досрочную победу. «Канело», впрочем, также обещает «совсем другой бой», нежели чем это было в прошлом году.

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