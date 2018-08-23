В Усть-Каменогорске стартовало производство автомобилей УАЗ

Внедорожники легендарной марки станут доступнее для казахстанцев.

Усть-каменогорский завод «АЗИЯ АВТО» приступает к выпуску автомобилей бренда УАЗ. Российская марка стала пятой в портфеле «АЗИЯ АВТО», выпускающего автомобили марок LADA, Skoda, Chevrolet и KIA.

Крупнейший казахстанский автопроизводитель будет осуществлять SKD-сборку внедорожников и коммерческой техники УАЗ в качестве эксклюзивного технологического партнера. Линейка российской марки в локальном исполнении поступит в филиалы «БИПЭК АВТО» в 19 городах Казахстана уже в середине сентября. Освоение производства на усть-каменогорском конвейере обеспечит казахстанским покупателям автомобилей УАЗ более выгодные условия приобретения.

История марки УАЗ, производящей надежные, мощные, простые в эксплуатации обслуживании автомобили насчитывает уже 77 лет. Только на дорогах Казахстана сегодня эксплуатируется более 100 тысяч автомобилей российского бренда. В докризисный период 2013-2014 гг. годовые продажи автомобилей УАЗ на территории республики приближались к пятитысячной отметке. Несмотря на последующий рыночный спад, по итогам 2017 года казахстанцы приобрели 1900 автомобилей марки, обеспечив ей восьмую позицию в рейтинге лидеров отечественного рынка.

Покупатели автомобилей УАЗ усть-каменогорского производства получат ряд преференций, которые сделают внедорожники марки доступнее. Так, при осуществлении предоплаты клиенту гарантирована скидка в размере 15% от стоимости автомобиля. Индивидуальные покупатели смогут воспользоваться займом «БИПЭК ФИНАНС» по ставке от 5,1% годовых. Для участников программы Trade-In, сдавших подержанный автомобиль в зачёт стоимости нового УАЗ, предусмотрен дисконт в размере 500 000 тенге. Кроме того, корпоративные клиенты смогут рассчитывать на экономию в цене до 10%.

Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО»: "Казахстанское автопроизводство по итогам 7 месяцев выросло на 86%, превысив отметку в 16 тысяч легковых автомобилей. 63% этого результата обеспечила работа «АЗИЯ АВТО». С начала года мы представили 6 новых моделей и увеличили объемы производства почти на две трети. Восстановление производственной динамики позволяет нам развиваться и создавать новые рабочие места. Только в течение минувших двух месяцев коллектив завода пополнили 100 новых сотрудников. Растет и уровень оплаты: заработная плата недавно была проиндексирована на 20%, сегодня ее среднее значение – 192 тыс. тенге. Появление пятого бренда на конвейере «АЗИЯ АВТО», несомненно, ускорит набранные темпы и улучшит отраслевую динамику. Техника УАЗ традиционно востребована в Казахстане, и мы намерены целиком удовлетворить спрос отечественного потребителя на безотказные внедорожники, готовые к самым суровым условиям эксплуатации. А локализация производства обеспечит казахстанцам более выгодные возможности покупки моделей УАЗ".

Выбору казахстанских клиентов будут представлены автомобили семейства «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие автомобили. Современные комфортабельные внедорожники «Патриот» комплектуются бензиновыми двигателями объемом 2,7 л мощностью 134,6 л.с. Уже в базовой комплектации «Патриот» оснащается электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), кондиционером, регулируемой по вылету и высоте рулевой колонкой, бортовым компьютером, наружными зеркалами с повторителями сигнала поворотов, атермальным остеклением, электрическими стеклоподъемниками и другими опциями. В топовых комплектациях к удобству водителя и пассажиров «Патриота» предлагаются система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при старте в гору, семидюймовая мультимедиасистема с 6 динамиками, навигационная система, подогрев сидений, лобовое стекло с подогревом, легкосплавные диски и многое другое. Цены на внедорожники «Патриот» стартуют с отметки 6 420 000 тенге, стоимость топовой версии – 7 420 000 тенге.

Внедорожники семейства «Хантер» оснащены бензиновым двигателем объемом 2,7 л. Цена «Хантер Классик» - 5 600 000 тенге.

Классические коммерческие автомобили УАЗ на выбор покупателя могут отличаться девяти- или пятиместным исполнением салона, предлагается три типа кузова: автобус, остекленный фургон и комби. В Усть-Каменогорске также освоено производство санитарной версии фургона, оборудованной для эксплуатации медицинских служб. Цена на коммерческие автомобили: от 5 до 5,98 млн тенге в зависимости от исполнения. Санитарная версия – 5 870 000 тенге.

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