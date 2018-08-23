Лучшие работы с конкурса «Bird Photographer of the Year»
Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа.
Вот уже четыре года подряд фотобиблиотека Nature Photographers Ltd. и Британский фонд орнитологии проводят конкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year). На конкурсе представлены семь категорий, а также две специальные награды. Главный приз составляет пять тысяч фунтов стерлингов, передает bigpicture.ru.
В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа Педро Жарка «Черная пятница», на которой изображены американские фламинго.
Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Розовая колпица. Автор: Петр Бамбусек, Чехия
Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Северная олуша. Автор: Петр Бамбусек, Чехия
Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Серый журавль. Автор: Петр Бамбусек, Чехия
Золото в категории «Юный птичий фотограф года»
Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция
Победитель в категории «Лучший портрет»
Круглоносый плавунчик. Автор: Саверио Гатто, Италия
Серебро в категории «Лучший портрет»
Бекас. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды
Бронза в категории «Лучший портрет»
Серая цапля. Автор: Иван Сьогрен, Швеция
Победитель в категории «Птицы в окружающей среде»
Страус. Автор: Сальвадор Кольве, Испания
Серебро в категории «Птицы в окружающей среде»
Камнешарки. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания
Бронза в категории «Птицы в окружающей среде»
Гиацинтовый ара. Автор: Петр Бамбусек
Победитель в категории «Внимание к деталям»
Венценосный голубь. Автор: Давид Истон, Сингапур
Серебро в категории «Внимание к деталям»
Скворец. Автор: Алан Прайс, Великобритания
Бронза в категории «Внимание к деталям» и приз зрительских симпатий
Атлантический тупик. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания
Победитель в категории «Поведение птиц» и приз зрительских симпатий
Северная олуша. Автор: Ричард Шуксмит, Великобритания
Серебро в категории «Поведение птиц»
Крачка. Автор: Петр Бамбусек, Чехия
Бронза в категории «Поведение птиц»
Черный водорез. Автор: Томас Чадвик, США
Победитель категории «Птицы в полете»
Малая белая цапля. Автор: Сиенна Андерсон, Великобритания
Серебро в категории «Птицы в полете»
Глупыш. Автор: Марк Вебер, Франция
Бронза в категории «Птицы в полете»
Крапивник. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды
Победитель в категории «Садовые и городские птицы»
Зарянка. Автор: Никос Букас, Греция
Серебро в категории «Садовые и городские птицы»
Малый веретенник. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания
Бронза в категории «Садовые и городские птицы»
Австралийская чайка. Автор: Кевин Софорд, Великобритания
Серебро в категории «Креативное воображение»
Фламинго. Автор: Фахад Алензи, Кувейт
Золото в категории «Юный птичий фотограф года»
Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция
Бронза в категории «Креативное воображение»
Пингвины. Автор: Мартин Грейс, Великобритания.
Главный победитель фотоконкурса и приз зрительских симпатий
Фламинго. Автор: Педро Жарк Кребс, Перу
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