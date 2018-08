Лучшие работы с конкурса «Bird Photographer of the Year»

Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа.

Вот уже четыре года подряд фотобиблиотека Nature Photographers Ltd. и Британский фонд орнитологии проводят конкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year). На конкурсе представлены семь категорий, а также две специальные награды. Главный приз составляет пять тысяч фунтов стерлингов, передает bigpicture.ru.

В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа Педро Жарка «Черная пятница», на которой изображены американские фламинго.

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Розовая колпица. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Северная олуша. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»

Серый журавль. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»

Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

Победитель в категории «Лучший портрет»

Круглоносый плавунчик. Автор: Саверио Гатто, Италия

Серебро в категории «Лучший портрет»

Бекас. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Бронза в категории «Лучший портрет»

Серая цапля. Автор: Иван Сьогрен, Швеция

Победитель в категории «Птицы в окружающей среде»

Страус. Автор: Сальвадор Кольве, Испания

Серебро в категории «Птицы в окружающей среде»

Камнешарки. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Птицы в окружающей среде»

Гиацинтовый ара. Автор: Петр Бамбусек

Победитель в категории «Внимание к деталям»

Венценосный голубь. Автор: Давид Истон, Сингапур

Серебро в категории «Внимание к деталям»

Скворец. Автор: Алан Прайс, Великобритания

Бронза в категории «Внимание к деталям» и приз зрительских симпатий

Атлантический тупик. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Победитель в категории «Поведение птиц» и приз зрительских симпатий

Северная олуша. Автор: Ричард Шуксмит, Великобритания

Серебро в категории «Поведение птиц»

Крачка. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Бронза в категории «Поведение птиц»

Черный водорез. Автор: Томас Чадвик, США

Победитель категории «Птицы в полете»

Малая белая цапля. Автор: Сиенна Андерсон, Великобритания

Серебро в категории «Птицы в полете»

Глупыш. Автор: Марк Вебер, Франция

Бронза в категории «Птицы в полете»

Крапивник. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Победитель в категории «Садовые и городские птицы»

Зарянка. Автор: Никос Букас, Греция

Серебро в категории «Садовые и городские птицы»

Малый веретенник. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Садовые и городские птицы»

Австралийская чайка. Автор: Кевин Софорд, Великобритания

Серебро в категории «Креативное воображение»

Фламинго. Автор: Фахад Алензи, Кувейт

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»

Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

Бронза в категории «Креативное воображение»

Пингвины. Автор: Мартин Грейс, Великобритания.

Главный победитель фотоконкурса и приз зрительских симпатий

Фламинго. Автор: Педро Жарк Кребс, Перу

