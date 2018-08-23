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Лучшие работы с конкурса «Bird Photographer of the Year»

Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа.

Фото : bigpicture.ru23 августа 2018, 15:12

Вот уже четыре года подряд фотобиблиотека Nature Photographers Ltd. и Британский фонд орнитологии проводят конкурс на звание лучшего птичьего фотографа (Bird Photographer of the Year). На конкурсе представлены семь категорий, а также две специальные награды. Главный приз составляет пять тысяч фунтов стерлингов, передает bigpicture.ru.

В этом году он прошел с особым успехом, собрав несколько тысяч участников из разных стран и континентов. Победителем 2018 года стала работа перуанского фотографа Педро Жарка «Черная пятница», на которой изображены американские фламинго.

Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Розовая колпица. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Северная олуша. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Победитель в категории «Лучшее портфолио»
Серый журавль. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»
Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

Победитель в категории «Лучший портрет»
Круглоносый плавунчик. Автор: Саверио Гатто, Италия

Серебро в категории «Лучший портрет»
Бекас. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Бронза в категории «Лучший портрет»
Серая цапля. Автор: Иван Сьогрен, Швеция

Победитель в категории «Птицы в окружающей среде»
Страус. Автор: Сальвадор Кольве, Испания

Серебро в категории «Птицы в окружающей среде»
Камнешарки. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Птицы в окружающей среде»
Гиацинтовый ара. Автор: Петр Бамбусек

Победитель в категории «Внимание к деталям»
Венценосный голубь. Автор: Давид Истон, Сингапур

Серебро в категории «Внимание к деталям»
Скворец. Автор: Алан Прайс, Великобритания

Бронза в категории «Внимание к деталям» и приз зрительских симпатий
Атлантический тупик. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Победитель в категории «Поведение птиц» и приз зрительских симпатий
Северная олуша. Автор: Ричард Шуксмит, Великобритания

Серебро в категории «Поведение птиц»
Крачка. Автор: Петр Бамбусек, Чехия

Бронза в категории «Поведение птиц»
Черный водорез. Автор: Томас Чадвик, США

Победитель категории «Птицы в полете»
Малая белая цапля. Автор: Сиенна Андерсон, Великобритания

Серебро в категории «Птицы в полете»
Глупыш. Автор: Марк Вебер, Франция

Бронза в категории «Птицы в полете»
Крапивник. Автор: Роелоф Моленаар, Нидерланды

Победитель в категории «Садовые и городские птицы»
Зарянка. Автор: Никос Букас, Греция

Серебро в категории «Садовые и городские птицы»
Малый веретенник. Автор: Марио Суарез Поррас, Испания

Бронза в категории «Садовые и городские птицы»
Австралийская чайка. Автор: Кевин Софорд, Великобритания

Серебро в категории «Креативное воображение»
Фламинго. Автор: Фахад Алензи, Кувейт

Золото в категории «Юный птичий фотограф года»
Чомга. Автор: Йохан Карлберг, Швеция

Бронза в категории «Креативное воображение»
Пингвины. Автор: Мартин Грейс, Великобритания.

Главный победитель фотоконкурса и приз зрительских симпатий
Фламинго. Автор: Педро Жарк Кребс, Перу


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