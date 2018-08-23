Банк развития Казахстана: Тенге в тренде у заёмщиков

Основным трендом казахстанского кредитного рынка является существенно возросшая потребность в тенговом финансировании.

Хороший бизнес-клиент с интересным, качественно проработанным проектом – это то, что сейчас днём с огнём ищут казахстанские банки. Первым в этой очереди стоит государственный Банк развития Казахстана (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек»). При этом БРК избегает конкуренции с коммерческими банками, финансируя только крупные несырьевые индустриальные проекты. Долгосрочные тенговые займы – это то, что сейчас хочет крупный бизнес. О том, что именно бизнесу может предложить БРК, рассказал в интервью forbes.kz заместитель председателя правления банка Думан Аубакиров.

Чем живёт сегодня кредитный рынок? Насколько изменились потребности заемщиков? Чего они хотят?

- Основным трендом казахстанского кредитного рынка является существенно возросшая потребность в тенговом финансировании. Для примера скажу, что с начала текущего года в БРК поступило 30 кредитных заявок, из которых 26 - в тенге на сумму 395 млрд тенге, 4 заявки – в долларах США на сумму $585 млн. То есть более чем в два раза объём заявок в национальной валюте превышает запрашиваемое финансирование в долларах США.

Как вы считаете, справляется ли банк с миссией, которая на него возложена?

- Банк справляется с возложенной миссией – содействовать диверсификации экономики Казахстана путём долгосрочного финансирования крупных проектов в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре. Об этом говорит статистика кредитной деятельности. Размер кредитного портфеля БРК вырос до 1 трлн 561 млрд тенге по итогам 2017 года с 815 млрд тенге в 2013, то есть почти в два раза. В 2016 и 2017 объёмы финансирования проектов составили 425,9 млрд тенге и 422,1 млрд тенге соответственно. По итогам 2017 года БРК принял решение о финансировании 14 новых проектов на общую сумму 526 млрд тенге. Отраслевая структура одобренных заявок на 86,1% представлена проектами обрабатывающей промышленности.

О том, что БРК справляется с возложенными на него задачами, говорит и поддержка со стороны государства в виде капитализации – на 110 млрд тенге с 2014 года.

Какие крупные проекты, профинансированные с участием банка, будут введены в эксплуатацию в ближайшее время?

- В течение года мы ожидаем завершения нескольких крупных проектов. В их числе хотел бы прежде всего отметить проект расширения мощностей первого в Казахстане завода по производству железнодорожных колёс в Экибастузе. Новое высокотехнологичное производство, которое отличается высокой степенью роботизации, позволит предприятию выпускать до 200 000 колёс в год.

Завод по производству силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и 220 кВ в Шымкенте – также первое в стране производство высокомощных трансформаторов. До 2022 года предприятие намерено достигнуть проектной мощности - свыше 100 единиц трансформаторов в год. Будущий завод сможет покрыть на 70% потребности казахстанского рынка в трансформаторах мощностью 110 кВ и на 50% - мощностью 220 кВ, что, в свою очередь, позволит значительно сократить импорт в Казахстан зарубежной продукции.

В 2019 ожидается запуск первой очереди завода по производству ферросилиция в Караганде мощностью 96 000 тонн в год. При этом предполагается одновременно запустить и вторую очередь завода, которая позволит увеличить мощность до 144 000 тонн в год. Новое предприятие позволит Казахстану войти в число крупнейших мировых производителей ферросилиция. Доля казахстанского содержания в этом проекте составит свыше 90%.

В сфере «зелёной экономики» планируется завершение строительства первой гидроэлектростанции (ГЭС) из каскада малых ГЭС на реке Тургусун в Зыряновском районе ВКО, что позволит обеспечить на 23% потребность данного района в электроэнергии, сократить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год. Тургусунская ГЭС-1 сможет вырабатывать до 79,8 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Будущая же ветровая электростанция (50 МВт) в Акмолинской области позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 000 тонн в год, что превышает объём выбросов более 113 000 автомобилей в год.

В сентябре ожидается запуск Макинской птицефабрики в Акмолинской области общей производительностью 60 000 тонн бройлеров в год в живом весе. По объёмам производства фабрика станет крупнейшей в Центральной Азии. Автоматизация забоя и переработки птицы на фабрике – это то, что мы, как банкиры, сами бы хотели увидеть своими глазами, а также ознакомить журналистов в ходе предстоящего пресс-тура на предприятие.

Можно ли назвать БРК банком, ориентированным на клиента? В своё время банк критиковали за сложные процедуры. Что поменялось в этой части?

- На сегодняшний день БРК можно назвать клиентоориентированным банком. С привлечением консорциума международных консультантов мы существенно оптимизировали кредитные процедуры, сделали их удобными, прежде всего для наших заёмщиков:

- внедрено предварительное анкетирование, которое позволяет в кратчайшие сроки выявить, насколько проект проработан, что, в свою очередь, экономит время заявителя;

- на кредитный анализ и банковские экспертизы теперь поступают только проекты с высокой степенью проработанности;

- внедрена новая организационная структура путем чёткого разграничения функционала фронт-, мидл- и бэк-офиса, в соответствии с лучшими мировыми практиками построения бизнес-процессов;

- снижено участие коллегиальных органов и повышена персональная ответственность сотрудников банка.

Все упомянутые шаги позволили сократить средний срок рассмотрения кредитных заявок со 130 до 75 рабочих дней.

БРК является одним из операторов Программы новой индустриализации. Что сделано банком в рамках второй пятилетки? Оказались ли востребованными выделенные бюджетные средства, или что-то нужно поменять в условиях реализации программы? Сколько к выделенным бюджетным деньгам банк уже привлек средств на рыночных условиях? Нет ли здесь трудностей?

- В настоящее время участие БРК в реализации программы состоит в долгосрочном тенговом финансировании инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе через дочернюю структуру банка - АО «БРК-Лизинг», предоставляющую лизинговое финансирование.

В 2014-2017 банк привлёк средства Национального фонда и республиканского бюджета в несколько траншей. На сегодня общий объём средств, направляемых банком на проекты индустриализации, составляет 535 млрд тенге: 230 млрд тенге государственных средств, микшированных со средствами, привлекаемыми с рынка - 305 млрд тенге.

В рамках программы кредиты предоставляются на срок до 20 лет по ставке до 11% годовых в тенге. К настоящему времени банк принял решения о финансировании 18 проектов на сумму 369 млрд тенге, из которых освоено 285,6 млрд тенге. Сумма свободных средств, предназначенных для финансирования проектов индустриализации, на сегодня составляет 166 млрд тенге. Мы продолжаем активную работу по поиску потенциальных проектов. В этой связи хотел бы призвать представителей бизнеса обращаться в БРК за финансированием по Программе новой индустриализации.

Напомню, что БРК может предложить финансирование крупных проектов сроком от 5 до 20 лет. Минимальная сумма займа составляет 7 млрд тенге, для пищевой отрасли «порог» составляет 3 млрд тенге.

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