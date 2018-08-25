Проспект аль-Фараби в Алматы перекроют 26 августа
Алматинским водителям необходимо корректировать свои утренние маршруты.
Фото : МИА «Казинформ25 августа 2018, 17:53
В воскресенье 26 августа в Алматы утром будет перекрыт проспект аль-Фараби из-за велопробега, сообщает портал "Колеса".
С 09:00 часов по проспекту аль-Фараби снова будут кататься велосипедисты. Пробег стартует с территории БЦ «Нурлы Тау» и финиширует в парке Первого Президента. Для безопасности спортсменов полицейские перекроют северную часть проспекта.
Массовый велопробег пройдет в рамках городской программы «Спорттық Алматы» и будет посвящен Дню Конституции РК.
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