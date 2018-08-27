Для него не было ничего невозможного – друзья вспоминают Дениса Тена

Смотря на него, я думала, что он умеет всё: и фотографировать, и петь - подруга фигуриста.

Близкие друзья олимпийского призёра, спортсмена Дениса Тена во время открытия выставки в его честь рассказали, какими качествами обладал Денис и за что его любили миллионы поклонников по всему миру, передаёт корреспондент BNews.kz.

На выставку памяти Дениса Тена "D10 World" из Астаны приехала его подруга, коллега по цеху, фигуристка Дана Досумбаева. Для неё, говорит девушка, он был как старший брат.

"Я занимаюсь фигурным катанием с детства и ещё ребёнком я всегда наблюдала за Денисом, восхищалась и вдохновлялась им. Когда я пришла на лёд, он уже катался в Москве. Я никогда бы не подумала, что буду одним из счастливчиков, кто дружил с ним. Когда он прилетал в Алматы, он выходил с нами на лёд и тренировался с нами. Для нас, детей, это был самый настоящий праздник. Он искренне верил в нас, мотивировал, показывал пример и со временем он стал для меня не просто человеком, на которого я хотела быть похожей, он стал моим наставником, старшим братом", - рассказала Дана Досумбаева.

Для Дениса не было ничего невозможного, ведь он был человеком, который занимался и фигурным катанием, и музыкой, и кино, и фотографией.

"Денис был невероятным человеком. Смотря на него, я думала, что он умеет всё: и фотографировать, и петь. Как-то раз мы гуляли по городу и он просто вытащил телефон и начал фотографировать все вокруг: деревья, здания, улицы. И он это делал с такой любовью. Через свою деятельность он нёс много добра, любви и позитива в наш мир. Я верю, что благодаря его проектам мы можем все быть на него немного похожими и всегда брать с него пример", - поделилась подруга Дениса.

Молодой режиссёр Ханзат Кенес познакомился с Денисом Теном 2,5 года назад. Молодой человек до сих пор помнит открытость, способность всегда прийти на помощь и простоту спортсмена.

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"Месяца три-четыре назад Денис мне написал, в итоге мы решили сделать документальный фильм о ледовом шоу (ледовое шоу "Денис и друзья" в Астане – прим.ред.). Денис был очень простой, намного проще, чем те люди, которые не имели такого успеха. Он общался со всеми на равных, будь то таксист, официант, его близкий человек или друг. Был случай, во время ледового шоу, которое прошло в этом году в Астане, я позвал маму из Тараза, чтобы она посмотрела его. Мама хотела сфотографироваться с ним после шоу. Я сказал, давай позже, через несколько дней, потому что Денис был занят. Денис проходил рядом и я попросил его передать привет маме. Он взял трубку и начал нахваливать меня, благодарить её за сына. Это меня смутило, но мама была счастлива. Он просто потратил своё время на разговор, когда времени итак было очень мало. Он говорил: "Лучше уделить человеку одну минуту и сделать его счастливым на целый день". Для него это ничего не стоило. Даже если его видели на улице, узнавали, он всегда уделял время", - вспоминает Ханзат Кенес.

Иллюстратор Динара Буташева была не просто подругой Дениса, у них был совместный проект, который сейчас популярен во всем мире - Mini Denis. Это своего рода иллюстрированный прототип самого спортсмена.

"Mini Denis был нашим совместным с Денисом проектом. После того, как я предложила идею Денису, он очень ей загорелся. Для нас обоих это был уникальный проект, потому что мы оба никогда не занимались ничем подобным до этого. Все фотографии на аккаунте Mini Denis в Instagram, которые вы видите, это фотографии со всего света, которые Денис делал сам и поверх этих фотографий я рисовала персонажей Дениса. Mini Denis - это маленький персонаж, который только с виду милый и маленький, но внутри у него настоящий железный стержень, он настоящий боец с большим и тёплым сердцем", - рассказала Динара Буташева.

Как рассказала девушка, анимационный герой унаследовал все качества Дениса Тена. Это своего рода пример для детей и взрослых, так как Mini Denis теперь воспринимают больше, чем нарисованного персонажа.

"Для нас с Денисом это было очень важно. Я помню наши переписки в Telegram, как он говорил, что у него было много планов насчёт Mini Denis. Он говорил: "Динара, если мечтать, было бы здорово, чтобы у Mini Denis был собственный анимационный фильм. Я очень надеюсь, что вы нам поможете и Mini Denis станет чем-то большим, выйдет за рамки Instagram, станет настоящим интерактивным проектом, примером как для маленьких детей, так и для взрослых людей". Мы будем продолжать Mini Denis, потому что это частичка самого Дениса, это продолжение Дениса. Mini Denis будет жить до тех пор, пока люди будут помнить о Денисе Тене", - отметила иллюстратор.

Одна из инициаторов выставки памяти Дениса Тена Гаухар Омар вспомнила студенческие годы. Они учились с Денисом в одном вузе. Будучи загруженным тренировками и соревнованиями, Денис находил время для учёбы.

"Денис всегда был трудолюбивым, даже в студенчестве. Между соревнованиями он приезжал, сам сдавал сессии и никогда не позволял ему помогать, он всё делал сам", - сказала Гаухар Омар.

Друзья также отметили, что сейчас уже зарегистрирован Фонд имени Дениса Тена, который будет заниматься продвижением всех идей Дениса. Пожертвования в фонд, которые можно отправить из любого уголка мира, пойдут на поддержку молодых спортсменов, на развитие анимационного персонажа Mini Denis. Также вскоре планируется выпуск биографической книги о спортсмене, съёмки фильма по его сценарию и многое другое.

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