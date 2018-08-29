Госслужащие в Шымкенте станут больше зарабатывать

Также на 20% увеличено количество вакансий.

Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Шымкенту Али Комекбаев, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Шымкента.

Он рассказал и об итогах работы ведомства. С начала 2018 года, по инициативе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, в стране был запущен пилотный проект по повышению заработной платы в некоторых областях. В результате этой работы повысилась зарплата государственных служащих.

По информации А. Комекбаева, к примеру, заработная плата главного специалиста департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Шымкенту повысилась с 91 тысячи до 219 тысяч тенге. Помимо этого, по поручению руководителя, на 20% увеличено количество вакансий, а сэкономленные средства планируется потратить на выплату надбавок к заработной плате госслужащих.

По сообщению КазИнформа, в результате, появилась возможность повысить заработную плату главных и ведущих специалистов Департамента еще на 30%. Также, по системе факторно-балльной шкалы эффективный сотрудник по итогам года может претендовать на бонус в размере от 4-х окладов и выше. То есть, новая система позволяет построить систему оплаты таким образом, чтобы сотрудник переменную часть зарплаты зарабатывал, а не получал.

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