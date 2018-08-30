Минфин РК предлагает платить налоги с мобильного телефона

Минфин активно разъясняет преимущества электронной оплаты налогов.

Министерство финансов призывает казахстанцев активнее использовать мобильные приложения для оплаты налогов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

"Сегодня, в век информационных технологий, налоги можно оплатить даже по мобильному телефону, однако в некоторых регионах электронный способ оплаты налогов еще не так популярен. В Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областях у населения еще отсутствует привычка использовать электронные сервисы для оплаты налогов", — отмечают в ведомстве.

В связи с этим Минфин активно разъясняет преимущества электронной оплаты налогов. Например, сейчас налоги можно оплатить через мобильные приложения («Кабинет налогоплательщика», egov.kz, mgov.kz), мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие).

Также будет размещена инструкция с пошаговым алгоритмом оплаты налогов через портал «электронного правительства», «Кабинет налогоплательщика» в социальных сетях и СМИ, предлагается внедрить частные региональные мобильные приложения. К примеру, в столице начинается интеграция с приложением смарт-Астана.

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