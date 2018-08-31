Турция грозит оставить казахстанцев без all inclusive

Этого требуют торговцы и ремесленники.

Казахстанцы скоро могут отказаться от популярного туристического направления. В Турции хотят отменить систему аll inclusive, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Этого требуют торговцы и ремесленники. Они считают, что если отели не будут предлагать систему «все включено», отдыхающие станут чаще посещать экскурсии, ходить по местным ресторанам и рынкам. Однако наши туроператоры к такой идее относятся весьма скептически. Они уверены: отмена уже отлаженной схемы отпугнет путешественников. Согласно статистике, 8 из 10 казахстанцев выбирают пассивный отдых.

Круглосуточное питание, развлекательные программы и анимация. Те, кто поедет на отдых в Турцию, могут остаться без этих благ. Система «все включено», которая прославила курорты Средиземного моря на весь мир, скоро может исчезнуть. Через несколько лет турецкие власти планируют увеличить доход от туристов до 50 миллиардов долларов. Сделать это получится в том случае, если отдыхающие слезут с шезлонгов и отправятся по магазинам или на экскурсии. Однако казахстанские туроператоры уверены: это только отпугнет отдыхающих.

- Люди наши, туристы казахстанские, они в 99 процентах случаев выбирают Турцию именно из-за системы аll inclusive. В Турции эта система уже больше 30 лет существует. То есть, практически, когда Турция решила активно развивать туризм, они эту программу сделали приоритетной. Это огромный плюс турецких отелей, если им сейчас запретят систему, им нужно будет что-то придумывать, чтобы не потерять поток туристов, - рассказывает директор туристического агентства Наталья Вайншток.

Путевка на турецкие курорты сейчас в среднем стоит 250 тысяч тенге. Но если аll inclusive отменят, траты на этом не закончатся. По расчетам специалистов, раскошелиться придется еще, как минимум, на 200 тысяч. По карману это, конечно, не всем. Казахстанские путешественники могут сменить Турцию на Эмираты. Там систему внедрили недавно.

- Я всегда отдыхаю в Турции по системе аll inclusive. Если говорить об ее отмене, мне кажется, я вряд ли тогда приеду. Казахстанцы и так всегда ездят на экскурсии и ходят в местные рестораны, так зачем же их заставлять? Да, некоторые берут с собой еду в номера, но отели от этого вряд ли обеднеют, - говорит турист Виолетта Бондаренко.

Турецкие мастера и ремесленники уверены: аll inclusive мешает малому бизнесу. Если, к примеру, японцы за время отдыха оставляют в местных магазинах и ресторанах 1000 долларов, то наши соотечественники более экономны. И все из-за пассивного отдыха. К слову, к нововведениям не готовы и турецкие отельеры. Вместо того чтобы отменять систему all inclusive, ее предлагают поделить на три класса.

- Мы предлагаем установить три класса системы аll inclusive: Standard AI, Medium AI и High AI. Для того чтобы соответствовать тому или иному классу, меню отеля должно отвечать минимальным требованиям к количеству блюд и напитков, подаваемых на завтрак, обед и ужин по системе шведского стола, - поясняет президент Средиземноморской ассоциации отельеров Эркан Ягджи.

Само понятие аll inclusive зародилось во Франции. Затем в той или иной форме распространилось по всему миру. Однако пика популярности система достигла в Турции. Казахстанцы предпочитают отдыхать в Бодруме, Кемере и Сиде с середины 2000 годов. В 2018 на эти курорты отправилось больше 100 тысяч наших соотечественников.

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