Прогноз по инфляции сделал Нацбанк

В качестве базового рассматривался сценарий цены на нефть на уровне 60 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

Национальный банк Казахстана 1 сентября завершил очередной прогнозный раунд «Август-сентябрь 2018 года». Прогнозный период включает период с 3 квартала 2018 года по 1 квартал 2020 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу.

Как поясняется, в качестве базового рассматривался сценарий цены на нефть на уровне 60 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

«Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет находиться внутри целевого коридора 5-7%. В 2019 году годовая инфляция начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, находясь около его верхней границы. По сравнению с предыдущим прогнозным раундом «Май-июнь 2018 года» траектория инфляции была скорректирована в сторону незначительного повышения, что повышает риски превышения целевого ориентира 2020 года (ниже 4%)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, это было вызвано наблюдаемым ослаблением курса национальной валюты на фоне обесценения российского рубля и других валют развивающихся стран; ухудшением внешнего инфляционного фона, связанного с возможным превышением инфляции в РФ своего таргетируемого уровня; ужесточением внешних монетарных условий; ожидаемым увеличением котировок на зерновые культуры вследствие снижения запасов и увеличения мирового потребления.

«Также инфляционные тренды будут определять положительная динамика внутреннего потребительского спроса на фоне роста реальных денежных доходов населения, а также сохранение на высоком уровне индекса цен в обрабатывающей промышленности (в годовом выражении)», - отметили в Нацбанке.

При этом темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке, составят 3,5% и 2,6%, соответственно (3,5% и 2,7% в предыдущий прогнозный раунд, соответственно). Предпосылки по росту ВВП в 2018 году не претерпели существенных изменений. Положительная динамика экономической активности в 2018 году будет наблюдаться на фоне роста внутреннего потребительского спроса, сопровождаемого ростом потребительского кредитования.

Предполагается дальнейшее сохранение положительных темпов роста реальных денежных доходов населения. Сохранится позитивная динамика инвестиционной активности в результате реализации проектов в горнодобывающей отрасли и положительной динамики инвестиций в жилищное строительство. Увеличение объемов добычи и экспорта нефти на месторождении Кашаган будет способствовать общему росту экспорта товаров и услуг. В 2019 году темпы экономического роста замедлятся, что будет связано со слабой динамикой внутреннего спроса на фоне ослабления обменного курса, а также ограниченного потенциала потребительского кредитования.

По обновленным оценкам Нацбанка, разрыв выпуска в Казахстане в краткосрочной перспективе будет положительным, оказывая слабое проинфляционное влияние. В среднесрочной перспективе предполагается, что разрыв выпуска перейдет в слабоотрицательную зону.

Экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам, цены на нефть по-прежнему являются существенным фактором, определяющим динамику экономической активности.

При реализации сценария 40 долларов США за баррель существует высокий риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2018-2019 годах, что потребует применение соответствующих мер со стороны денежно-кредитной политики.

Риск профиль ухудшился на фоне усиления проинфляционных рисков, связанных с геополитической напряженностью, оттоком капитала из развивающихся стран и ускорением внешней инфляции. Кроме того, шоки предложения и незаякорение инфляционных ожиданий продолжают оставаться важными рисками для прогноза инфляции.

Национальный банк РК 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок принимаются решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

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