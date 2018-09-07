Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин обратились к участникам бизнес-форума в Астане

Результаты казахстанско-китайского сотрудничества в рамках программы «Один пояс – один путь» обсудили в Астане.

Сегодня в Астане состоялся казахстанско-китайский бизнес-форум, посвященный 5-летию инициативы «Один пояс – один путь». На деловом мероприятии приняли участие порядка 400 участников двух стран для обсуждения перспектив двухстороннего сотрудничества и обмена результатами взаимоотношений в рамках программы «Один пояс – один путь», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

Форум стартовал с видеообращений Глав двух государств – Президента РК Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си Цзиньпиня.

На бизнес-форуме выступили Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек, Вице-министр коммерции Китайской Народной Республики Жэнь Хунбинь, руководители национальных компаний двух государств, внешнеторговых палат, а также представители крупного бизнеса.

Как отметил Ж.Касымбек, по поручению Главы государства в прошлом году в целях развития евразийских транспортных коридоров и создания благоприятных условий для перевозок подписан План сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлыжол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути».

Реализация этого плана позволит полноценно использовать преимущества географического положения наших стран, реконструировать старые и построить новые автомобильные и железные дороги, создать современную сеть международных логистических центров и хабов на территории от Китая и до ЕС, а также увеличить товарооборот.

«За 5 лет мы уже ввели в эксплуатацию ряд крупных инфраструктурных проектов: порт Ляньюньган, сухой порт Хоргос на границе с Китаем, порт Актау на Каспийском море, новый железнодорожный коридор «Казахстан - Туркменистан – Иран» общей протяженностью около 900 км, соединяющий страны Центральной Азии с Персидским заливом и портом Бандар-Аббас на юге Ирана; международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай», часть которого проходит через территорию Казахстан», - отметил министр Ж.Касымбек.

Кроме того, в активной фазе находится реализация совместных казахстанско-китайских проектов в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, в которую входит 51 проект на общую сумму более 27 млрд. долл. США. Реализация этих проектов позволит создать порядка 20 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Министр по инвестициям и развитию также рассказал об успешных реализованных совместных проектах.

«В 2017 году крупнейшая в мире логистическая компания «COSCO Shipping» для развития транзитного потенциала Казахстана выкупила с долей 49% «Сухого порта» на СЭЗ «Хоргос Восточные ворота», реализован проект по выпуску легковых автомобилей марки JAC в Костанайской области; производство порошкового полипропилена в Павлодарской области, а также производство рапсового масло в Северо-Казахстанской области», - сказал министр.

В настоящее время Китай занимает одно из лидирующих мест по объемам прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. За последние 10 лет со стороны соседнего государства инвестировано более 15 млрд. долл. США в инвестиционные проекты. Китайские компании принимают активное участие в индустриализации нашей страны и реализации крупных инвестиционных проектов.

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Китаем в 2017 году увеличился более чем на 30% и составил 10,5 млрд. долл. США. Следует отметить, что впервые идея развития Великого Шелкового Пути «Один пояс – один путь» была озвучена Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в г. Астана.

На полях бизнес-форума также обсуждены конкретные направления инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и КНР и проведены ряд двусторонних встреч.

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