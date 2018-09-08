20 самых удачных фотографий животных, сделанных в нужный момент

Поймать отличный стоп-кадр — настоящее искусство.

Фотосъемка животных требует не только высокого уровня профессионализма, но и достаточно много времени, терпения и непременно удачи. Поймать отличный стоп-кадр — настоящее искусство. Иногда на это уходят сотни кадров, а иногда это получается совершенно случайно. Иногда на помощь фотографу приходит профессиональная техника и высокие технологии, а иногда — скорость реакции и удача.

Есть фотографы-счастливчики, которые умудряются подловить такой ракурс, в результате которого получаются живые, непосредственные и бесценные кадры животных, запечатленных в самые неожиданные моменты. Те моменты, увидеть которые человеку собственным глазами, проблематично из-за их молниеносности.

Источник: Adme.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!