Создать свою систему расчетов предлагают в ЕАЭС

Мы в состоянии сделать региональную расчетную единицу, и мы считаем, что это рубль. Есть еще интересные точки зрения, которые можно назвать блокчейном - Бельянинов.

Вопросы использования национальных валют при взаимных расчетах, координацию макроэкономической политики в Евразийском экономическом союзе обсуждали на Конгрессе евразийских СМИ, прошедшем близ Алматы, передает Zakon.kz.

Как отметил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, в настоящее время сложилась достаточно выгодная ситуация для того, чтобы перейти внутри союза к расчетам в национальных валютах.

«Мы создали единое экономическое пространство, мы создали структуры внутри этого пространства, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы в состоянии сделать региональную расчетную единицу, и мы считаем, что это рубль. Есть еще интересные точки зрения, которые можно назвать блокчейном», - сказал он, отметив, что сейчас как никогда пришла пора серьезно задуматься об очередных шагах - что нам делать дальше и как развиваться?

«Сейчас носится в воздухе…Мы же можем сейчас сделать расчетную валюту, единицу, которая на сто процентов опирается на золотое содержание. Наступает пора, когда мы можем генерировать идеи», - подчеркнул глава ЕАБР.

В свою очередь директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования института экономических исследований Казахстана Сара Алпысбаева отметила, что в последнее время на пространстве ЕАЭС отмечается рост расчетов в рублях. Что касается Казахстана, то колебания рубля и санкции, введенные западом в отношении России, сказываются и на Казахстане.

«Мы очень внимательно отслеживает все то, что происходит сейчас в РФ и хотели бы обратить внимание, через какие каналы оказывается воздействие на экономику Казахстана, - сказала она. - Безусловно, мы говорили о четырех коридорах – это движение товаров, услуг, инвестиций и труда. Если говорить о внешнеторговором обороте, то Россия занимает более 20%, экспорт Казахстана в Росси не так велик – более 9%, но вот импорт из России он достаточно значителен – приближается к 40%. Поэтому мы чувствительны к колебаниям российского рубля через коридор внешней торговли».

Что касается курса тенге и рубля, то, по ее словам, произошла значительная корреляция – 0,85.

«Хотелось бы обратить внимание, что эта корреляция с рублем стала преобладать по сравнению с нефтью. Это стало особенно заметно после апреля, когда был принят первый пакет санкций в отношении России. Безусловно мы видим, что есть определенное влияние. Особенно это касается санкционной политики в отношении России», - пояснила она.

С.Алпысбаева также затронула тему расчетов в нацвалютах.

«Мы отслеживаем статистику в России, видим, что идет постепенное снижение расчетов в долларах, происходит рост расчетов в рублях и мы видим, что на евразийском пространстве расчеты в рублях растут. Поскольку Казахстан имеет отрицательный торговый дефицит с Россией, то в этом плане для нас особых проблем нет, если мы будем рассчитываться в рублях», - заключила она.

Между тем российский экономист Михаил Делягин считает, что странам ЕАЭС нужно создать систему расчетов, непрозрачную для других стран.

«Наша проблема глубже – нам надо совместить наши стратегические цели. И вот здесь, я думаю, необходимо проявлять интеллектуальную инициативу. Можно создать центр по расчетами типа блокчейна, площадку для разговора национальных банков. Это становится очень актуальным. Нам нужно иметь систему расчетов такую, чтобы она была непрозрачной для наших американских коллег, чтобы американцы не знали в режиме онлайн, что и зачем мы делаем. Эта глобальная потребность, которая объединяет всех», - считает он.

По словам экономиста, есть достаточно большие капиталы, которые хотят вкладываться из одной страны евразийского союза в другую.

«Мы видим огромные капиталы, которые хотят возвращаться в ту же самую Армению, которые из Казахстана хотят приходить в Россию, и даже хотят приходить в Киргизию, но их останавливает множество проблем, нетипичных для банковского дела, в частности, они хотят, чтобы об их деятельности не рассказывали по секрету всему свету», - пояснил М.Делягин.

По его мнению, требуется наличие системы расчетов, дополняющей систему свифт, не конкурирующей, а именно дополняющей для тех капиталов, которым по некоторым причинам не хочется быть открытыми для всех.

«И в этом случае есть потребность в евразийском рейтинговом агентстве. Вне зависимости от отношений России с независимыми рейтинговыми агентствами, которые временно приостановились, мы должны понимать, что рейтинг определяется не какой-то объективной истиной, а с точки зрения того или иного инвестора. То, что нужно для американца, не совсем нужно для китайца. Сегодняшние международные системы рейтингов ориентированы на потребности американских инвесторов. Поскольку мы вкладываемся друг в друга у нас есть потребность в евразийской рейтинговой системе», - подчеркнул экономист.

Что касается использования национальных валют во взаиморасчетах, то по его мнению, это дело достаточно дорогое, и пока все время буксовало.

«Конечно, нужно развивать торги в парах валют друг друга, но нужен спрос на эти валюты, а чтобы был спрос, нужны расчеты. Да, конечно, у нас слабые валюты, да, конечно, хиджирование требует денег, но это сегодня, во-первых, вопрос текущей безопасности. Эта сфера, которую можно будет расширять далеко за пределы Евразийского союза и, может быть, даже расширится сам Евразийский союз», - отметил экономист.

«Альтернатива сейчас простая – или мы создадим сейчас себе единый экономический организм, (…) или мы будем экономическими придатками Китая. Лучше иметь свое хозяйство, свой регион и взаимодействовать с Китаем на правах партнера, а не на правах придатка, это совершенно разные удовольствия. Движение по этому пути требует серьезной интеллектуальной отваги», - заключил Делягин.

Лариса Черненко

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