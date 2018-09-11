Новая СЭС станет первым объектом возобновляемой энергетики в Алматинской области

СЭС состоит из 303 тысяч специальных панелей, преобразующих энергию видимого спектра солнечного излучения в электрический ток постоянного напряжения.

Аким Алматинской области Амандык Баталов ознакомился с ходом строительства солнечной электростанции общей мощностью 150 МВт, которая находится вблизи города Капшагай в Шенгельдинском сельском округе, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Стоит отметить, проект реализуется в рамках подписанного меморандума в сфере возобновляемых источников энергии в ходе рабочего визита делегации Алматинской области в г. Урумчи в апреле 2016 года.

Ознакомился аким области с ходом строительства 1-ой очереди. Ее строительство началось в августе этого года. Площадь этой станции - 400 га. По предварительным данным 1-ая очередь будет завершена в первом квартале 2019 года, а 2-ая очередь - уже в третьем.

- Монтажно-строительные работы находятся в активной фазе. На площадке работает достаточное количество людей. Все идет по плану, сложностей с реализацией проекта нет. Для области это очень важный проект. Он будет способствовать развитию «зеленой» энергетики и уменьшению дефицита электроэнергии в регионе. Также после окончания строительства будут созданы больше двадцати рабочих мест, - сказал Амандык Баталов.

СЭС состоит из 303 тысяч специальных панелей, преобразующих энергию видимого спектра солнечного излучения в электрический ток постоянного напряжения. Оборудования в большинстве немецкого производства. Станция строится для покрытия дефицита электроэнергии южных областей Казахстана за счет увеличения пропускной способности передачи электроэнергии в направлении Север-Юг.

По словам представителя компании ТОО «Eneverse Kunkuat» Бауыржана Карабекова, это очень нужный проект не только для области, но и для страны в целом.

- Ежегодная выработка электроэнергии первой очереди СЭС «Капшагай-100» составит 151,2 МВт/ч. Строительные работы ведет местная компания ТОО «Аманат». Сейчас на строительном объекте трудятся 500 человек. Все идет по плану, срывов нет, - отметил Бауыржан Карабеков.

Отметим, СЭС стала первым объектом возобновляемой энергетики в Алматинской области, который построил консорциум китайских и казахстанских компаний. Объем инвестиций составил почти 150 млн. долларов США.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!