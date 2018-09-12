С 2019 года будет запущена SMS-рассылка о получении бесплатных лекарств

Это позволит избежать нам фактов хищения лекарств или неправильных их списаний - министр.

Цифровизация поможет избежать коррупции и фактов хищения при поставке бесплатных лекарственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое важное, что оцифровка поможет нам впредь системно избавиться от вопросов нехватки лекарственных средств и от коррупции. Эти проблемы были, мы выявляли такие факты - в начале года, когда обнаружили лекарства, которые были списаны, но не выданы пациентам. Эти данные сейчас на рассмотрении у правоохранительных органов», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже наблюдается отказ некоторых регионов почти на 3,6 млрд тенге от ранее заявленных и закупленных объемов. Так как они видят, что они не востребованы.

«Мы очень серьезно работаем над тем, чтобы бесплатные лекарства не попадали в розничную сеть. Для этого нужен постоянный мониторинг, в том числе с участием самого населения», - подчеркнул он.

Читайте также:

В Минздраве прокомментировали продажу бесплатных лекарств в аптеках

Елжан Биртанов проинформировал, что в качестве реализации механизма обратной связи используются такие методы, как SMS -рассылка по факту получения бесплатных лекарств.

«Сейчас пилотно мы оттестировали. Со следующего года хотим в обязательном порядке внедрить SMS-оповещения, чтобы знать, получил ли человек эти лекарства или нет», - сообщил министр.

По данным главы Минздрава, также будет функционировать мобильное приложение, где будут предусмотрены функции, в которых человек может самостоятельно видеть свои рецепты и отмечать, получено ли лекарство им.

«Это позволит избежать нам фактов хищения лекарств или неправильных их списаний», - отметил министр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!