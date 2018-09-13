Мама Томирис Байсафа рассказала о найденной записке дочери

В короткой записке погибшая девушка написала: "Моя жизнь! Любовь! Все на свете! Мама".

Жанна Ахметова опубликовала пост, в котором рассказала о найденной записке погибшей дочери. Листок бумаги лежал в зимних вещах Томирис Байсафа. Текст записки был обращением к матери: "Моя жизнь! Любовь! Все на свете! Мама", сообщает Zakon.kz.

Также же женщина вспомнила о любимых фильмах и мультиках дочери.

instagram@_ahmetova_zhanna_

"После просмотра фильма "Кудряшка Сью" в детстве, она придумала называть нас по имени. Так и говорила, если я крикну мама, откликнутся 10 женщин, крикну Жанна, откликнется одна-две. А однажды она двухлетняя собралась уйти от нас, вышла с комнаты, потом вернулась и говорит "я документы свои забыла". Потешная. Мультик "Тайна Коко" она объявила лучшим и любимым. Песня оттуда была в плейлисте. Как будто знала. Сегодня я разбирала зимние вещи, и из кармашка упала записка, от Томпи. Она всегда так что-то припрятывала", - написала женщина в своем instagram.

Ранее Жанна Ахметова сообщила, что спустя несколько месяцев ее все-таки вызвали на допрос. Также в соцсетях она признавалась, что следствие велось неподобающим образом. По ее словам, новый следователь находится в недоумении от того, как халатно его коллеги отнеслись к выполнению обязанностей.

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