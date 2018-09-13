Как новые санкции повлияют на финансовый рынок России

По мнению российского эксперта, указ Дональда Трампа о санкциях против иностранных лиц и организаций, не станет очередным потрясением для российских финансовых рынков.

Указ президента США Дональда Трампа о санкциях против иностранных лиц и организаций за вмешательство в американские выборы не станет очередным потрясением для российских финансовых рынков, передают РИА Новости, основываясь на мнении эксперта "Московского финансового центра" Владимира Рожанковского.

Трамп подписал указ о санкциях против иностранных лиц и организаций, которых спецслужбы США будут подозревать во вмешательстве в выборы. Санкции включают заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от граждан США и другие меры. Сам документ будет опубликован в ближайшее время. Указ не содержит названий конкретных стран.

Этот указ, который Трамп, конечно же подписал под давлением, — угроза для него самого, поскольку он таким образом допускает нарушения при последних президентских выборах в Америке и ставит под сомнение свое президентство, рассуждает эксперт.

"Для России и особенно для наших рынков этот указ не несет особой угрозы, что было подтверждено продолжающимся ростом рубля вчера и сегодня и умеренным повышением рынка акций РФ. Это не наш закон, там нет указаний на страны. Это может быть, например, Китай, который Трамп упоминал в аспекте выборов. Да вообще — с современными технологиями — любой хакер может залезть в выборную систему Америки", — говорит Рожанковский.

Что касается автоматического продления еще на полгода Европой "украинских" санкций, то это тоже не новость для рынков РФ, продолжает эксперт. "Если бы были новые, был бы негатив, а так — все нейтрально. Впрочем, на фоне некоторых разногласий между США и Европой, она вводить новые санкции не будет, чтобы не идти на поводу у Америки", — считает он.

"Сейчас более опасно военное развитие ситуации в Сирии, где могут произойти боевые столкновения в связи с муссируемой Западом темой о якобы химических атаках. Возможное активное участие России на стороне правительства Сирии может привести к введению Америкой санкций против госдолга РФ, а это уже станет очередной встряской для финансовых рынков России", — заключил Рожанковский.

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