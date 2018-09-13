Лидера преступного сообщества "Адыл Кытай" осудили на 20 лет

Всего по уголовному делу проходило 12 подсудимых.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор по делу организованного преступного сообщества (ОПС) «Адыл Кытай», передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Лидер преступной группировки Адылжан Зайнаудин приговорен к 20 годам лишения свободы. Также по приговору суда у него будет конфисковано имущество. Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Всего по уголовному делу проходило 12 подсудимых. Лидер ОПС Адылжан Зайнаудин обвинялся по целому ряду статей, среди которых: создание организованной группы и руководство ею; угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение; организация убийства; мошенничество; дача взятки должностному лицу.

Напомним, 30 мая прошлого года сотрудниками КНБ И МВД были задержаны лидеры и активные участники ОПС. В числе задержанных был и начальник Ауэзовского УВД Алматы полковник полиции Бакыт Касабеков. Полицейского впоследствии осудили на пять лет лишения свободы за покровительство ОПГ. Приговор в законную силу не вступил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!