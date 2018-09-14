В Актобе женщина-дюймовочка с больными детьми может остаться на улице

6-летняя Валерия и 2-летний Артем страдают гемолитической анемией Минковского-Шоффара.

Больше 10 лет стоит в очереди на жилье выпускница детского дома Инна Рокина. Ее рост 140 см, а вес 32 кг, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Сегодня у женщины на руках двое детей, страдающих наследственным генетическим заболеванием, подорванное здоровье и вечные поиски временного пристанища.

6-летняя Валерия и 2-летний Артем страдают гемолитической анемией Минковского-Шоффара. В период обострения этого заболевания повышается температура, ощущается слабость, кружится голова, наблюдается потеря аппетита, может болеть голова. А основным органом, который поражает данная патология, является селезенка. У детей она уже удалена. Девочке оформлена инвалидность, мальчик только в процессе ее оформления. Бледные и худенькие малыши чаще находятся в лечебном учреждении, нежели дома, постоянно требуют внимания и ухода, им все время нужны дорогостоящие препараты. Их не менее больная мама изо всех сил старается дать своим детям если не лучшее, то хотя бы необходимое. Все то, чего она сама была лишена в детстве. Поэтому Инне приходится много и тяжело работать, а чтобы не оставлять детей дома одних, необходимо брать их с собой. Например, сейчас Инна нанялась штукатурить стены. Пока она мешает раствор, сын и дочка играют рядом, дышат строительными смесями. Потому что по-другому пока никак не получается.

- Я нахожу такую работу, чтобы они были со мной, главное, чтобы не в сырости, - рассказывает Инна. – Оставлять их не с кем. Бабушек-дедушек у нас нет. Сейчас штукатурю стены. Вчера приехала в час ночи. Дети уже спали. В каком положении играли, в таком положении и уснули. Мне помогли их занести домой. Я берусь за любую работу, лишь бы платили.

Конечно, Инна работает не официально. Это все так называемые шабашки. Трудо-устроиться по всем правилам женщине мешает не только наличие маленьких больных детей и собственное недомогание. Ее последняя официальная должность, впрочем, тоже легкой не была. Инна работала мойщицей самолетов. Эта женщина-дюймовочка вручную, летом и зимой, мыла далеко не маленькие авиасудна.

- Я хотела устроиться поваром, но посмотрели на мой рост, на мое лицо, говорят: ты же девочка, а не мама, - объясняет женщина. – В общем, не подошла я им. А чего я не умею? Честно сказать, не знаю. Я даже в больнице с сыном лежала и там чинила туалеты. Они три месяца ждали сантехников. Я думаю: ну что ж, всем надо ходить в туалет, мы там не одни же. Пока все спали, я пять туалетов отремонтировала. Там бачки не работали. И от того, что ржавая вода, закоксовались трубки проходимости воды. Я прочищала. Но вот электрика, пожалуй, это не мое.

Инвалидов содержат добрые люди

Раньше Инна жила с малышами на дачах. Однако от постоянной сырости и холодных полов дачного дома дети часто болели. Что им с их диагнозом крайне опасно. Однако другое жилье женщина позволить себе не могла. Несмотря на то, что старалась не сидеть сложа руки. Выход из, казалось бы, беспросветной ситуации помогли найти добрые люди с большим сердцем. Инне с детьми сняли квартиру. Уже месяц дети живут в тепле и покое. Инна со слезами на глазах говорит, что дочка каждый день ее благодарит за то, что они уехали с дачного коллектива.

Малышка Валерия получила возможность пойти в нулевой класс. Ведь теперь недалеко от дома есть школа. А также можно поиграть не на огородных грядках, а побегать по дорожкам ближайшего сквера, покататься на горках и качелях. Однако вся эта идиллия может вскоре закончиться. Квартира, в которой живет семья, выставлена на продажу. Возможно, в ближайшем будущем Инна с детьми вновь окажутся без своего угла. И нового доброго спонсора может и не быть.

- У меня цель в жизни – хочу квартиру, - вытирает слезы Инна. - Знаете, как обидно… Все, кто в Доме юношества с нами жили, уже сидят в квартирах. А нас просто обошли стороной. Мы пытаемся, из кожи вон лезем. Я не пью, у меня нет плохих привычек. Но дети болеют, и за что ухватиться, я уже не знаю. Я даже себя не могу уже описать – женщина я или мужик. Писали мне в комментариях, было обидно: от кого рожаешь? Я рожала от хорошего человека. Но появились трудности, убежал муж, не захотел с нами быть до конца. А я держусь. Дети — это мой стимул, мое счастье, они придают мне сил.

Есть ли шанс на жилье?

По словам Инны, в очередь на получения жилья от государства она встала более 10 лет назад. Сейчас она 46 по очереди. Когда больной женщине и ее детям-инвалидам будет выдано жилье – неизвестно. Возможно, документальное оформление инвалидности для второго ребенка ускорит процесс. Надо заниматься сбором документов, прохождением медкомиссий, не забывать при этом о зарабатывании на хлеб насущный и лекарства.

Сейчас доход семьи – это пособие по инвалидности и небольшие подработки. Львиная доля из этих денег уходи на препараты для детей и продукты для них же. Себе Инна позволяет купить только недорогое обезболивающее. А пить его приходится часто, чтобы заглушать постоянные боли. Ко всем прочим неприятностям добавились проблемы с зубами. Их осталось всего два. Остальные разрушились. И эти два давно требуют удаления. Однако решать сейчас свою стоматологическую трудность Инна не в состоянии. Не может она и нормально питаться из-за больных зубов. Поэтому вынуждена только пить чай.

Сколько еще сможет продержаться эта маленькая сильная женщина на чае, на надежде обрести собственное жилье и на любви к детям, - неизвестно. Недавно ей оказали помощь в размере сорока тысяч тенге. Это от государства. А сборы в школу старшей дочери, продукты и вещи, оплата съёмного жилья, слова поддержки (это от неравнодушных его граждан) - постоянно.

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