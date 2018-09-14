Стал известен результат протеста команды Головкина против действий "Канело"

Атлетическая комиссия штата Невада и команда Головкина пришли к соглашению о том, сколько ленты "Канело" Альварес может использовать для тейпирования рук в субботнем поединке.

Команда чемпиона мира WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина сумела уладить спорную ситуацию, возникшую перед вторым поединком GGG против Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

Недовольство стороны казахстанца вызвал метод оборачивания рук «Канело». Тренер Головкина Абель Санчес посчитал, что в прошлогоднем поединке наставник их соперника Эдди Рейносо при тейпировании значительно превысил лимит количества ленты.

По словам Санчеса, в первом бою на руки Альвареса было намотано около 50-60 футов ленты при допустимом количестве в 24 фута. По этому поводу командой GGG был подан официальный протест в Атлетическую комиссию штата Невада.

«Атлетическая комиссия штата Невада и команда Головкина пришли к соглашению о том, сколько ленты "Канело" Альварес может использовать для тейпирования рук в субботнем поединке. Ранее на неделе представители GGG подали протест от его имени по этому вопросу», — пишет в твиттере журналист Boxingscene.com Кит Айдек.

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