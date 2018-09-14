Золотые украшения подорожали почти на 7% за год

Ювелирные изделия из серебра выросли в цене на 0,2% за месяц и на 8,2% за год.

К осени ювелирные украшения из золота достигли стоимости в 15,7 тысячи тенге за грамм, на 6,9% дороже, чем годом ранее. Серебряные изделия выросли в цене на 8,2% за год, до 1,5 тыс. тенге за грамм по итогам августа, передает передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Так, золотые ювелирные изделия дороже всего среди крупных городов страны обходились жителям Астаны (23,5 тыс. тг за грамм, +11,6% за год), серебряные - жителям Атырау (2,1 тыс. тг за грамм, +10,8% за год).

Как отмечается, производство серебра в стране продолжает негативный тренд многолетнего спада. Так, по итогам 7 месяцев было выпущено 575,4 тонны необработанного серебра (минус 9,4% за год), из которого 570,3 тонны - аффинированного (минус 9% к прошлому году).

Производство золота, напротив, год за годом растет: за 7 месяцев - 53,4 тонны необработанного (плюс 10,7% за год), из которого 28,2 тонны - аффинированного (сразу плюс 14% год-к-году).

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