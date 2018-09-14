Тенге еще укрепился на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 373,49 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 373,46 тенге за доллар (-1,85 тенге), объем торгов – 36,15 млн долларов (+1 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 373,49 тенге за доллар (-1,42 тенге), объем торгов – 10, 2 млн USD (+9 100 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4550 тенге за рубль, предложение – 5,4650 тенге за рубль.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,5588 тенге за юань (-0,3357), объем торгов – 200 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 373,3-374,7 тенге, евро - 437,1-439,1 тенге, рос.рубля - 5,47-5,53 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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