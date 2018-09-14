Основные цифры республиканского бюджета на 2019-2021 годы

На реализацию 5 социальных инициатив Президента в проекте бюджета предусмотрено 102,5 млрд. тенге.

Вице-министр финансов Берик Шолпанкулов презентовал в Мажилисе проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы» разработан на основе Прогноза социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы и включает реализацию поступательной политики по снижению нефтяной зависимости бюджета.

В проекте учтены ключевые задачи налогово-бюджетной политики, обозначенные в Стратегическом плане развития РК до 2025 года, а также продолжение реализации поручений, озвученных в Посланиях народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», при сохранении и усилении своей социальной направленности.

С учетом данных подходов параметры республиканского бюджета на 2019-2021 годы определены следующим образом:

Поступления:

2019 год – 9 751,3 млрд. тенге;

2020 год – 10 083,1 млрд. тенге;

2021 год – 10 491,2 млрд. тенге.

Расходы:

2019 год – 10 696,7 млрд. тенге;

2020 год – 11 080,8 млрд. тенге;

2021 год – 11 427,9 млрд. тенге.

Дефицит:

2019 год – 945,4 млрд. тенге или 1,5% от ВВП;

2020 год – 997,7 млрд. тенге или 1,4% от ВВП;

2021 год – 936,7 млрд. тенге или 1,3% от ВВП.

Расходы республиканского бюджета предлагается распределить следующим образом:

Расходы социальной сферы на 2019 год запланированы в объеме 4 717,3 млрд. тенге или 44,1% ко всем расходам (2020 год – 5 176,5 млрд. тенге, 2020 год – 5 517,8 млрд. тенге).

На поддержку развития реального сектора экономики

- на 2019 год предусмотрено 1 608,8 млрд. тенге с ростом на 70,2 млрд. тенге (2020 год – 1 262,6 млрд. тенге, 2020 год – 1 121,1 млрд. тенге).

На реализацию 5 социальных инициатив Президента в проекте бюджета предусмотрено 102,5 млрд. тенге.

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