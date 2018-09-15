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Уморительные финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

Comedy Wildlife Photography Awards – один из самых любимых фотоконкурсов среди зрителей, поскольку собирает невероятно забавные кадры из жизни диких животных.

Фото : cameralabs.org15 сентября 2018, 12:32

В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года.

Гризли зарывается головой в снег. Автор фото: Пэтти Баухман.

Встревоженная белка. Автор фото: Мэри Макгоуэн.

Носорог в пачке (на фоне павлина). Автор фото: Кэрролл Мукерджи.

Лев и львица. Автор фото: Морин Тофт.

Пара комодских драконов (варанов). Автор фото: Сергей Савви.

Пингвины держатся подальше от морского слона. Автор фото: Джеки Дауни.

Группа чёрных водорезов. Автор фото: Ке Квиан Руан.

Драка двух оленей. Автор фото: Бартек Ольшевский.

Сова зевает. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо.

Выглядывающая сова. Автор фото: Шейн Кина.

Направление. Автор фото: Ахим Стерна.

Автор фото: Майкл Лейн.

На прощание. Автор фото: Кьюшенг Ху.

Медведь-фотограф дикой природы. Автор фото: Рои Галитц.

Крадущийся тигр, выглядывающий лось. Автор фото: Джейми Буси.

Бурый медведь с головной болью. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо.

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