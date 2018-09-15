Уморительные финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018
Comedy Wildlife Photography Awards – один из самых любимых фотоконкурсов среди зрителей, поскольку собирает невероятно забавные кадры из жизни диких животных.
В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года.
Гризли зарывается головой в снег. Автор фото: Пэтти Баухман.
Встревоженная белка. Автор фото: Мэри Макгоуэн.
Носорог в пачке (на фоне павлина). Автор фото: Кэрролл Мукерджи.
Лев и львица. Автор фото: Морин Тофт.
Пара комодских драконов (варанов). Автор фото: Сергей Савви.
Пингвины держатся подальше от морского слона. Автор фото: Джеки Дауни.
Группа чёрных водорезов. Автор фото: Ке Квиан Руан.
Драка двух оленей. Автор фото: Бартек Ольшевский.
Сова зевает. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо.
Выглядывающая сова. Автор фото: Шейн Кина.
Направление. Автор фото: Ахим Стерна.
Автор фото: Майкл Лейн.
На прощание. Автор фото: Кьюшенг Ху.
Медведь-фотограф дикой природы. Автор фото: Рои Галитц.
Крадущийся тигр, выглядывающий лось. Автор фото: Джейми Буси.
Бурый медведь с головной болью. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо.
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