Уморительные финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2018

Comedy Wildlife Photography Awards – один из самых любимых фотоконкурсов среди зрителей, поскольку собирает невероятно забавные кадры из жизни диких животных.

Фото : cameralabs.org

В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года. Гризли зарывается головой в снег. Автор фото: Пэтти Баухман. Встревоженная белка. Автор фото: Мэри Макгоуэн. Носорог в пачке (на фоне павлина). Автор фото: Кэрролл Мукерджи. Лев и львица. Автор фото: Морин Тофт. Пара комодских драконов (варанов). Автор фото: Сергей Савви. Пингвины держатся подальше от морского слона. Автор фото: Джеки Дауни. Группа чёрных водорезов. Автор фото: Ке Квиан Руан. Драка двух оленей. Автор фото: Бартек Ольшевский. Сова зевает. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо. Выглядывающая сова. Автор фото: Шейн Кина. Направление. Автор фото: Ахим Стерна. Автор фото: Майкл Лейн. На прощание. Автор фото: Кьюшенг Ху. Медведь-фотограф дикой природы. Автор фото: Рои Галитц. Крадущийся тигр, выглядывающий лось. Автор фото: Джейми Буси. Бурый медведь с головной болью. Автор фото: Даниэль Д'Эрмо. Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке