Я впервые увидел страх на лице Головкина - промоутер Канело

Де Ла Хойя заявил, что у него хорошее предчувствие.

Промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), рассказал о скандальной дуэли взглядов между мексиканцем и чемпионом мира по версии WBC, WBA (Super) и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадия Головкиным (38-0-1, 34 КО) накануне их второго боя, сообщает Vesti.kz.



На официальном взвешивании Головкин и Альварес успешно уложились в лимит среднего веса. Дуэль взглядов едва не закончилась потасовкой, которую пытались спровоцировать мексиканец и его команда.





"Я впервые увидел страх на лице Головкина. Когда боец отступает, он нерешителен, он реально боится. Это явный знак. У меня хорошее предчувствие по поводу нашего парня "Канело", - цитирует Де Ла Хойю Los Angeles Times.

Второй бой Головкин - Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.

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