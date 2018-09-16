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Названо возможное место проведения следующего боя Головкин-Альварес

Бой может состояться в Москве.

Фото : fakty.ua16 сентября 2018, 21:01

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов организовать еще один реванш для Геннадия Головкина с Саулем Альваресом в Москве, передает Sports.kz.

- Не думаю, что после этого поражения Головкину стоит завершать карьеру. Если вы посмотрите на него, то увидите, что он в прекрасной форме и у него все впереди. Не удивлюсь, если будет еще один матч-реванш, и я был бы рад, если бы он прошел в Москве. Будем работать над его организацией, - сказал Кремлев.

Напомним, Головкин проиграл Альваресу решением судей. 28-летний мексиканец стал обладателем чемпионских титулов по версиям WBC, WBA Super и IBO.

Для 36-летнего Головкина это поражение стало первым в карьере.

Читайте также: Головкин прокомментировал свое первое поражение

Ранее боксеры выразили готовность провести еще один бой.


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