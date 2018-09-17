Вышел мультфильм о втором бое Головкин — «Канело»

Помимо самих боксеров действующими лицами ролика также являются промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя и аналитик ESPN Тедди Атлас.

Мультипликатор Моджахед Фудайлат, выпускающий юмористические мульфильмы на тему бокса и ММА, опубликовал на своем YouTube-канале работу, посвященную второму поединку Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.

Помимо самих боксеров действующими лицами ролика также являются промоутер мексиканца Оскар де ла Хойя и аналитик ESPN Тедди Атлас.

Напомним, вторая встреча Головкина и Альвареса прошла накануне в Лас-Вегасе и завершилась победой «Канело» решением большинства судей. Таким образом, наш соотечественник потерпел первое поражение в карьере и не сумел превзойти исторический рекорд Бернарда Хопкинса по количеству титульных защит в среднем весе.

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