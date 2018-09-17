Пенсионные сбережения казахстанцев могуть отдать частным компаниям

Для чего страна возвращается к накопительной системе, которую упразднили всего 4 года назад.

Доступ к деньгам вкладчиков могут получить до шести инвестиционных компаний. Население сможет самостоятельно выбирать управляющую организацию и там хранить свои накопления. Правда, ответственность за сохранность будет на самих вкладчиках. Национальный банк сейчас готовит соответствующие документы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Пенсионные накопления казахстанцев собираются на счетах только ЕНПФ всего 4 года. Чиновники, которые 48 месяцев назад лишили вкладчиков права выбора, решили вернуть старую пенсионную систему. Только вот тогда на слияние частных фондов государство затратило миллиардные средства. Одним из новшеств, о которой разработчики предпочитают вслух не говорить, является отсутствие как таковой гарантии сохранности накоплений. Например, если вкладчик выбрал компанию, перевел туда все свои пенсионные сбережения, а владелец этой самой организации обналичил чужие деньги и сбежал за рубеж, то у Нацбанка на это один лаконичный ответ.

Это будет ваша ответственность, ваша ответственность, потому что вы, как вкладчик выбираете управляющую компанию. Но у вас будет право, если вам не нравится или вы там недовольны результатами управления, перевести в другую управляющую компанию, - объясняет заместитель председателя национального банка РК Дина Галиева.

При хранении денег Нацбанк рекомендовал казахстанцам 50 процентов держать в тенге, другие 50 в долларах. Возможно, и в этой ситуации сам воспользуется именно таким советом: чтобы вкладчики разбивали свои сбережения. Как правило, пенсионные накопления вкладчиков направляют на оздоровление банковской сферы, на оформление кредитов, на закуп иностранной валюты и ценных бумаг.

Управляющая компания будет инвестировать ваши накопления. Вы будете смотреть, куда их вложили, какую доходность она дает. И раз мы говорим о том, что у нас появляется рынок управляющих компаний, то вы будете сравнивать с несколькими управляющими компаниями, - продолжает Дина Галиева.

Ранее «черный сценарий» для миллионов граждан представили депутаты. Народные избранники уверены, что пенсионные накопления казахстанцев могут обесцениться. Ведь американский доллар нередко показывает стремительный рост по отношению к тенге.

Люди не могут управлять своими пенсионными сбережениями и на сегодняшний момент они происходят в тенге. Любое ослабление тенге приводит к тому, что наши граждане терпят убытки, - говорит депутат Мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

При этом ни при каких обстоятельствах казахстанцы не смогут снять пенсионные накопления: например, на операцию, учебу или же на первоначальный взнос по госпрограмме «7-20-25». Деньги выдадут только в двух случаях: при переезде в другую страну либо смерти вкладчика. Тогда накопления перейдут прямым наследникам. По самым последним данным сумма пенсионных сбережений казахстанцев равна восьми триллионам восьмистам миллиардам тенге.

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