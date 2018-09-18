В Атырау впервые прибыла передвижная выставка Главы Государства

Нурлан Ногаев пригласил жителей области принять участие в выставке.

Сегодня, 18 сентября в Атырауском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева состоялось торжественное открытие передвижной фондовой выставки "Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество". В течение 2 месяцев выставка будет представлять свои экспонаты жителям и гостям города Атырау, сообщает управление внутренней политики области.

В церемонии открытия выставки приняли участие Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан – исполняющий обязанности директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Махмуд Касымбеков и аким Атырауской области Нурлан Ногаев, представители интеллигенции региона и студенческая молодежь.

В своем приветственном выступлении Махмуд Касымбеков отметил, что он прибыл в Атырау по специальному поручению Главы государства.

- Мы привезли в Атырауский регион экспонаты, которые имеют очень важную историческую ценность. Сегодня мы собираемся ознакомить всех собравшихся с передвижным музеем первого президента РК Нурсултана Назарбаева. Здесь имеется более 1000 экспонатов и рукописей, награды от более 50 государств. Кроме того, выполняя прямое указание Президента с нами вместе прибыл и президентский оркестр, состоящий из 130 человек. Это особый подарок от Президента Республики Казахстан жителям области, - рассказал начальник канцелярии Президента Казахстана.

Выставка состоит из четырех частей:

1. Путь Лидера.

2. Феномен Лидера.

3. Лидер, признанный миром.

4. Награда Президенту – Признательность народу.

На торжественной церемонии открытия выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В своей речи он пригласил жителей области принять участие в выставке.

- Независимый Казахстан и Нурсултан Назарбаев – неотъемлемы друг от друга. Наш Президент взял на себя личную ответственность и при поддержке казахстанцев, создал независимое государство, которое сейчас признают во всем мировом сообществе. Елбасы стал общенациональным Лидером, он играет важную роль в контексте исторических процессов и событий, определяющих содержание эпохи и эволюции общественного сознания. Наш сегодняшний мир - плоды его кропотливой работы. Благодаря выставке вы сможете получить полную информацию о Лидере Нации и ознакомиться с мнением мировых политиков о нашей стране и нашем Президенте. Сегодняшнее событие – историческое, и я приглашаю всех вас стать его свидетелями, - сказал глава региона.

Передвижной выставочный проект Библиотеки Елбасы "Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество" стартовал в ноябре 2017 года в Алматы, продолжил свою работу в феврале 2018 года в Шымкенте. В обоих городах выставка прошла с большим успехом, которую посетило более 250 000 человек.

Отметим, что выставка "Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество" в областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени. Ш.Сариева продлится на протяжении двух месяцев, вход бесплатный.

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