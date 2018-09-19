Осенний тур дератизации начался в Алматы

Специалисты используют зерновые ядоприманки.

С 20 сентября 2018 года в Алматы начнется второй тур сплошной дератизации (уничтожение крыс и мышей), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникации города.



Дератизация обеспечивает предотвращение широкого распространения инфекционных болезней и существенного экономического ущерба. Поселковая дератизация по сплошному типу на территории Алматы выполняется в соответствии с требованиями санитарных правил.

Дератизационные мероприятия по сплошному типу поселковой дератизации проводятся в два тура – весенний и осенний туры.

Общая площадь для проведения одного тура сплошной дератизации на территории Алматы в разрезе районов – 47 330 га, в том числе открытые территории (берега рек, водоемов, логов, парки, скверы, арычная система, остановки общественного транспорта, контейнерные площадки, внутриквартальные пространства и т.д.) – 32 338 га и территории частного сектора (малоэтажные домовладения) – 14 992 га или 138 017 домов.

Специалисты используют зерновые ядоприманки на основе препарата "Бромадиолон 0,25%", разрешенный к применению на территории Казахстана. Приманки, приготовленные на основе "Бромадиолона 0,25%", имеющие ярко-розовую (красную) окраску, обладают высокой родентицидной активностью в отношении крыс и мышей. Поедая отравленную приманку, грызуны получают смертельную дозу в течение 1-2-х дней. Клиника отравления типична для антикоагулянтов: понижение свертываемости крови, приводящая к кровотечениям, а через 4-14 суток – к гибели грызунов. Такое "замедленное" действие яда очень важно с практической точки зрения: грызуны долго не ощущают отравляющего эффекта после однократного поедания средства, и потому смело употребляют его ещё и ещё, а также приводят к отраве соплеменников.

Крысы являются переносчиками бактериальных и вирусных инфекций опасных для человека и животных. Жителей города попросили с пониманием отнестись к специалистам. При отсутствии владельцев домов будут оставлены уведомления с номерами телефонов, куда можно позвонить и оставить заявку. Можно обращаться по телефонам:+77717600005, +7 777 815 16 28, +7 702 079 50 32.

Для повышения эффективности дератизации необходимо одновременно обрабатывать территории организаций, рынков, КСК многоквартирных домов и других объектов. Владельцы и руководители организаций проводят дератизацию на платной договорной основе. Также не надо забывать о своевременной очистке территорий от бытовых и пищевых отходов.

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