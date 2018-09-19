В среднем 904 тыс. тенге должен каждый казахстанец кредитным организациям

Это на 1% больше, чем месяц назад, и на 3% - чем в начале года.

Совокупная ссудная задолженность казахстанцев перед банками, микрофинансовыми организациями, компаниями онлайн-кредитования и прочими компаниями в сегменте кредитования физлиц на конец июля 2018 года составила 5,7 трлн тенге, что на 1,8% больше, чем в прошлом месяце, и на 16,4% больше, чем в прошлом году, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Более 90% всех выданных розничных кредитов приходятся на БВУ РК. Так, за июль доля банков составила 92,9% (месяцем ранее - 93,4%).

Следом идут МФО - 4,8% (месяцем ранее - 4,6%), не слишком популярные компании онлайн-кредитования - 2,1% (месяцем ранее - 2%), и прочие организации - 0,2% (месяцем ранее - 0,1%).



За июль банки РК выдали самый большой объем кредитов физлицам в текущем году - 395,1 млрд тенге, что на 0,5% больше, чем в июне. Самый низкий показатель был в феврале (период затишья) - 274,2 млрд тенге.

Средний размер совокупной задолженности розничных кредитов (БВУ, МФО и прочие) на человека в конце июля составил 904 тыс. тг, что на 1% больше, чем в прошлом месяце, и на 3,1% больше, чем в начале года.

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